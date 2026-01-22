La MRC de La Haute-Côte-Nord mise sur le bioalimentaire

La MRC de La Haute-Côte-Nord a franchi une étape importante en faveur du développement du secteur bioalimentaire régional.

En séance ordinaire le 20 janvier, le conseil des maires a adopté plusieurs résolutions visant à stimuler le développement régional, notamment par une nouvelle entente sectorielle en bioalimentaire et l’octroi de contrats liés à la mise en œuvre de son Plan climat.

Une résolution a été adoptée afin d’autoriser la signature d’une convention d’Entente sectorielle dédiée au développement du secteur bioalimentaire, sous réserve de l’approbation et de l’implication financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), ainsi que d’autres partenaires concernés.

Cette entente vise à soutenir le développement du secteur agricole et agroalimentaire sur l’ensemble du territoire de la Haute-Côte-Nord. Elle permettra d’accompagner les entreprises dans leurs projets de démarrage, de croissance, de relève ou de consolidation.

L’initiative s’inscrit dans les orientations de la Politique bioalimentaire 2025-2035, des objectifs du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et du Plan de développement de la zone agricole (PDZA), tout en favorisant la mobilisation des acteurs du milieu.

Octroi de contrats

Le conseil a également entériné l’octroi de contrats de gré à gré dans le cadre de la mise en œuvre du Plan climat de la MRC.

Un premier contrat, d’un montant de 32 697 $ excluant les taxes, a été accordé à l’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord pour l’animation professionnelle d’ateliers de consultation et de concertation.

Un second contrat de gré à gré a aussi été octroyé au même organisme pour la gestion du projet d’implantation de cinq stations de lavage d’embarcations nautiques sur le territoire. La valeur de ce contrat s’élève à 10 442,40 $, excluant les taxes.