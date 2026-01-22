Le salaire minimum au Québec passera à 16,60 $ l’heure le 1er mai

Par Lia Lévesque, La Presse Canadienne 2:17 PM - 22 janvier 2026
Temps de lecture :

Une boutique de vêtements, photographiée à Montréal le 26 déecembre 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes

Le salaire minimum, au Québec, passera de 16,10 $ à 16,60 $ l’heure, le 1er mai.

Environ 258 900 salariés devraient bénéficier de cette hausse de 50 cents l’heure, ou 3,1 %, dans des industries comme le commerce de détail, par exemple.

Pour les employés à pourboire, le taux horaire passera à cette date de 12,90 $ à 13,30 $. Là aussi il s’agit d’une augmentation de 3,1 %.

En entrevue avec La Presse Canadienne jeudi, le ministre du Travail, Jean Boulet, a dit estimer qu’il s’agit là d’un bon équilibre entre la protection contre l’inflation, pour les travailleurs, et la capacité de payer des petites et moyennes entreprises, qui emploient souvent ces travailleurs rémunérés au salaire minimum.

Il note que l’augmentation de 3,1 % est plus élevée que l’inflation prévue par le ministère des Finances pour cette période, qui est de 1,97 %.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Interdiction aux véhicules lourds sur la route 138 entre Port-Cartier et Baie-Trinité

Incertitude mondiale : le Port de Sept-Îles et ses partenaires restent confiants

La MRC de La Haute-Côte-Nord mise sur le bioalimentaire

Lire également

Interdiction aux véhicules lourds sur la route 138 entre Port-Cartier et Baie-Trinité

Consulter la nouvelle

Incertitude mondiale : le Port de Sept-Îles et ses partenaires restent confiants

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 21 janvier 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord