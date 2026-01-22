Un projet de parc solaire en Haute-Côte-Nord

Un nouveau projet de parc d’énergie solaire d’une puissance d’une quinzaine de mégawatts (MW) pourrait voir le jour entre Les Escoumins et Les Bergeronnes.

Le projet émane du producteur d’énergie renouvelable Innergex, qui devra soumettre son projet à Hydro-Québec dans le cadre d’un éventuel appel d’offres pour la réalisation du parc.

Le conseiller en communications chez Innergex, Guillaume Perron-Piché, indique que l’entreprise est en préparation de portes ouvertes qui devraient avoir lieu « quelque part au début février ».

Ces portes ouvertes permettront à la population d’obtenir plus de détails sur les principes de la construction du parc d’énergie solaire.

Les Municipalités des Bergeronnes et des Escoumins ont toutes deux donné leur appui au projet lors de leur séance du conseil municipal respective tenue en janvier.

En séance, la directrice générale des Bergeronnes, Nicole Maltais, a spécifié que le projet avait été bien accueilli par les élus.

« On a trouvé que c’était un beau projet, mais par contre on ne peut pas aller dans les détails présentement à cause des soumissions », a-t-elle dit.

La directrice a toutefois indiqué que le parc d’énergie solaire ne serait pas situé près des centres villageois.

Le maire des Bergeronnes, Luc Gilbert, a spécifié qu’il s’agissait d’un projet d’une puissance évaluée « entre 15 et 25 MW ».