Centre d’études collégiales de Forestville : une mobilisation s’organise lundi
Les acteurs du milieu exprimeront leurs préoccupations face à la possible fermeture du Centre d'études collégiales de Forestville.
Les acteurs du milieu se rassembleront le 26 janvier à 10 h devant le Centre d’études collégiales de Forestville pour « témoigner de l’importance des études post-secondaires pour la population de la Haute-Côte-Nord ».
C’est à l’invitation de la Table des organismes communautaires et Corporation de développement communautaire (TROC-CDC) Côte-Nord que la mobilisation aura lieu.
Celle-ci fait suite à l’annonce de la fermeture possible du Centre d’études collégiales de Forestville qui relève du Cégep de Chicoutimi. Lors du rassemblement, chacun pourra exprimer ses préoccupations concernant l’avenir de l’établissement collégial.
