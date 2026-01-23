Finales régionales des Jeux du Québec : une récolte exceptionnelle pour le Club l’Envol

Avec 42 médailles et 68 rubans remportés en un seul week-end, le Club de gymnastique l’Envol de Forestville s’est illustré lors des Finales régionales des Jeux du Québec, tenues les 17 et 18 janvier au stade Médard-Soucy à Baie-Comeau.

Pas moins de 19 gymnastes du club ont pris part à la deuxième rencontre régionale. Cinq blocs de compétition se sont déroulés tout au long de la fin de semaine. Les entraîneuses Nancy Therrien, Caroline Lessard, Joannie Brassard et Alexandra Savard, assistées de Sarah Tremblay-Morin, ont accompagné les athlètes dans leurs performances.

Dans le bloc 1, Sarah Tremblay-Morin, en catégorie R4 15 ans et plus, a obtenu sept rubans à l’ensemble des appareils, se classant au 6e rang du classement général.

De son côté, Eva Leonard, en R5 13-14 ans, a dominé la compétition en décrochant l’or au cumulatif des appareils, en plus de médailles d’or au saut, au tumbling et au trampoline, d’une médaille d’argent au sol, d’un bronze à la barre et d’un ruban de 4e place à la poutre.

Le bloc 2, regroupant les R3 9-10 ans, comptait quatre représentantes du Club l’Envol. Charlotte Dufour a remporté l’argent au trampoline et le bronze à la poutre, en plus de plusieurs rubans, terminant avec le bronze au cumulatif. Maëva Gagné a obtenu l’argent au sol et plusieurs rubans, se classant au cumulatif des appareils.

Rosalie Imbeault s’est illustrée avec l’or au sol et trois autres rubans, tandis que Romy Gagnon a mis la main sur l’argent à la barre et un ruban de 8e place au sol.

Dans le bloc 3, chez les R3 13-14 ans, Aurélie Laurencelle a remporté l’or au saut et le bronze au sol, complétant la compétition au 5e rang cumulatif. Charlotte Gilbert a quant à elle décroché l’or au trampoline, l’argent au sol et plusieurs rubans.

Le bloc 4, regroupant les R3 11-12 ans, voyait trois gymnastes de l’Envol parmi plus d’une quinzaine de concurrentes. Brittany Fournier a remporté l’or et des rubans à tous les appareils, terminant au pied du podium au cumulatif.

Hanna Savard a obtenu les rubans de 5e place au saut et de 7e place, tandis que Livia Laurencelle a décroché les rubans de 4e et 7e positions au trampoline et au tumbling.

Enfin, le bloc 5, chez les R2 9-10 ans, comptait six gymnastes accompagnées par l’entraîneuse Alexandra Savard. Éliane Germain a remporté l’or au sol, l’argent à la barre et à la poutre, terminant au 2e rang cumulatif.

Mathilde Dufour a décroché l’argent au tumbling et le bronze à la barre et au sol. Alycia Marquis a obtenu le bronze au trampoline et plusieurs rubans, tandis que Béatrice Lesage et Flavie Bédard sont revenues avec de nombreux rubans, cette dernière ajoutant l’argent au trampoline.

Dans la catégorie R2 8 ans, Alice Moreau, du Club l’Envol, a remporté l’or au saut et à la barre, terminant au 2e rang cumulatif. En R2 13-14 ans, Félicia Tremblay a décroché l’or au sol et au trampoline, se classant également au 2e rang cumulatif.

Une qualification aux Jeux du Québec

Le Club l’Envol comptait aussi une représentante en catégorie N7 lors des Finales des Jeux du Québec. Philomène Talbot a remporté l’argent à la barre et au sol, ainsi que les rubans de 5e place au saut et à la poutre, terminant au 4e rang du classement général. Cette performance lui permet de se qualifier pour les Jeux du Québec, qui auront lieu le mois prochain.

Le prochain rendez-vous pour plusieurs gymnastes du Club l’Envol sera justement les Jeux du Québec, qui se tiendront à Blainville à la fin du mois de février.