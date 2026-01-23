La Côte-Nord reçoit 14 M$ du Fonds d’initiatives nordiques et de la Société du Plan Nord

Le milieu nord-côtier pourra continuer de cheminer à travers leurs différents projets en cours. La Société du Plan Nord, pour 9,1 M$, et le Fonds d’initiatives nordiques, pour 4,9 M$, soutiennent près de cinquante projets au total pour le territoire.

Ces annonces ont été faites vendredi, au Musée de la Côte-Nord, au terme d’une journée où le ministre responsable de la Société du Plan Nord, Jean-François Simard, était de passage à Sept-Îles, en compagnie de la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

Le Musée est du nombre des bénéficiaires. Il reçoit 100 000 $ pour un service d’audioguides multilingues et pour des programmes éducatifs scolaires.

Ce sont 37 projets qui obtiennent un soutien financier de plus de 4,9 millions de dollars du Fonds d’initiatives nordiques. Les dossiers sélectionnés permettront de générer des investissements totaux de plus de 13,2 millions de dollars au nord du 49e parallèle.

La Société du Plan contribue pour onze projets sur le territoire nord-côtier. L’aide se chiffre à 9,1 millions de dollars.

« Il y a deux ans, la ministre (Maïtée Blanchette Vézina) était venue annoncer un fonds d’initiatives nordiques et une enveloppe d’opportunités. Et aujourd’hui, on vient annoncer que c’est plus de 90 projets (pour l’ensemble du territoire nordique) qui vont se réaliser à travers ces enveloppes-là », a mentionné la ministre Kateri Champagne Jourdain.

Elle rappelle à quel point la Société du Plan Nord a un rôle crucial dans le développement de la Côte-Nord, « dans le maintien de la vitalité de nos milieux, de nos municipalités. On le sait, quand un dollar est investi par la Société du Plan Nord, c’est trois ou quatre dollars qui suivent d’investissements privés ou autres que ceux du gouvernement », a-t-elle renchéri.

Mme Champagne Jourdain a mentionné que ces montants annoncés sont un levier de développement, « mais c’est aussi un moyen pour le milieu culturel, pour le milieu communautaire, pour les infrastructures, les infrastructures sportives, de pouvoir voir le jour ou de pouvoir être mis à niveau. Et ça, c’est extrêmement important ».

La ministre a indiqué que d’autres annonces sont à venir pour la Côte-Nord. « Le printemps sera intéressant. On est là pour les projets qui vont faire avancer la Côte-Nord », a-t-elle dit, lors de l’annonce.

Parmi les initiatives sélectionnées pour le Fonds d’initiatives nordiques :

– Construction & Expertise PG pour l’implantation d’une garderie à Sept-Îles pour ses travailleurs et la communauté. (247 986 $)

– La Maison des organismes communautaires de Sept-Îles (MOCSI) pour l’amélioration des systèmes de chauffage et de ventilation. (412 375 $)

– La Municipalité de Rivière-au-Tonnerre pour la construction d’une promenade de bois donnant accès à sa plage. (379 305 $)

– Le Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan pour l’achat d’une cuisine modulaire industrielle pour son service de popote roulante. (500 000 $)

– La Villa Port-Cartier pour la construction de 12 nouvelles chambres et un nouveau salon afin de répondre à la demande croissante de la clientèle de personnes âgées en perte d’autonomie. La salle à manger et le salon existants sont aussi réaménagés. (375 000 $)

– La Municipalité de Gros-Mécatina pour l’installation d’un système de glace réfrigérée à l’aréna et un ascenseur pour accéder à la salle communautaire. (425 034 $)

Parmi les projets sélectionnés par la Société du Plan Nord :

– Les Chalets Didoche de Havre-Saint-Pierre doubleront leur capacité d’accueil en ajoutant des minimaisons et en rénovant les systèmes électriques, ceux de traitement des eaux et les installations extérieures. (250 000 $)

– Les Habitations Manicouagan construisent un bâtiment de 56 logements abordables à Baie-Comeau. Ils seront attribués à des personnes seules et à des familles à revenu modeste. (4 800 000 $)

– Le Cégep de Sept-Îles, en collaboration avec le Centre d’expertise ferroviaire RAIL, élaborera huit nouvelles formations afin de répondre aux besoins des entreprises. (593 705 $)