L’ensemble du Québec connaîtra des températures glaciales ce week-end

L’ensemble du Québec connaîtra un temps glacial ce week-end, alors que des températures allant de -30 à -40 degrés Celsius selon les régions sont attendues, prévient Environnement Canada.

De basses températures étaient déjà enregistrées dans l’ouest de la province vendredi. Elles devraient toucher le reste du Québec en soirée et au cours de la nuit.

«Ça va être quand même assez intense pour samedi, parce qu’il y aura du vent aussi. Donc, le froid et le vent vont créer des refroidissements éoliens assez intenses», a prévenu Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

«Dimanche va être moins venteux, encore froid, mais là on va avoir une arrivée d’un système qui va donner un petit peu de neige dans le sud de la province, en fin de journée dimanche, dans la nuit et lundi matin», a ajouté M. Legault.

Il a indiqué que cette neige sera apportée par le système important qui va frapper les États-Unis, qui doit effleurer le sud du Québec. Le météorologue rapporte que de 10 à 15 centimètres de neige sont attendus.

«Avec des routes qui auront été froides toute la fin de semaine, une neige poudreuse et un peu de vent, ça risque d’être compliqué sur les routes lundi matin», a fait valoir M. Legault, précisant que les personnes qui peuvent le faire pourraient privilégier le télétravail lundi.

Des avertissements de froid d’Environnement Canada ont été diffusés pour des secteurs du Nord-du-Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Haute-Mauricie.

L’alerte de l’agence fédérale précise que «le temps sera venteux et les valeurs de refroidissement éolien oscilleront entre -35 et -40» jusqu’à dimanche matin dans ces régions.

Les températures seront un peu moins froides dans le sud de la province, incluant la région de Montréal.

«Ça se pourrait que le samedi matin, les premières heures soient près de -35, mais durant la journée, on devrait monter en haut de -30 pour le refroidissement éolien», a précisé M. Legault.

Si les températures attendues sont sous les normales de saison, elles n’atteindront pas des records, a indiqué le météorologue.

«Pour cette période de l’année où on est, la fin janvier, début février, c’est la période normalement la plus froide de l’année», a dit M. Legault.

«D’ici la fin janvier, on aura quand même des journées un petit peu en dessous des normales aussi. Donc on reste dans l’air froid, mais pas aussi intense que ce qu’on aura en fin de semaine.»

Le météorologue indique qu’il sera tout de même possible de profiter de l’extérieur ce week-end en s’habillant très chaudement.

Environnement Canada précise que des avertissements de froid sont diffusés lorsque le refroidissement éolien ou les températures très froides présentent un danger élevé pour la santé, comme des engelures et l’hypothermie.