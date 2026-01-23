Meurtre derrière les Galeries Baie-Comeau : six suspects arrêtés

Par Johannie Gaudreault 8:42 AM - 23 janvier 2026
Temps de lecture :

C'est vers 17 h 35 le 22 janvier que l'événement s'est déroulé derrière les Galeries Baie-Comeau. Photo Le Manic

À la suite du décès d’un homme de 25 ans derrière les Galeries Baie-Comeau le 22 janvier en fin de journée, une vaste opération policière a été déployée dans le secteur pour retrouver les suspects de cet homicide.

Les policiers ont finalement intercepté un véhicule suspect vers 20 h sur la route 138 dans le secteur de Pentecôte. « C’était une priorité de retrouver les auteurs de ce crime-là pour rassurer la population », indique le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Six hommes, tous dans la vingtaine sauf un âgé de 47 ans, se trouvaient à bord et ont été arrêtés. « Est-ce qu’ils sont tous reliés à l’événement selon différents degrés? Il va falloir démêler tout ça », divulgue M. Beaulieu.

L’enquête tend à démontrer que le meurtre en lien avec le crime organisé, selon le porte-parole.

Les suspects sont présentement rencontrés par le service des enquêtes des crimes contre la personne avant leur comparution vendredi après-midi au palais de justice de Baie-Comeau.

Galeries Baie-Comeau : le décès d’un homme est confirmé

