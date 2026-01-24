Une fin de semaine sous le froid extrême pour la Côte-Nord

Environnement Canada a émis très tôt ce matin un avertissement de temps très froid qui devrait se poursuivre jusqu’à lundi matin pour Sept-Îles, Baie-Comeau et les environs.

À 4 h le samedi 24 janvier, la température la plus baisse enregistrée pour Sept-Îles était de -23°C et de -35°C en ressentit avec le facteur éolien. À Baie-Comeau peu après 4h, la température était de -25°C avec un ressenti de -37°C.

Le temps sera venteux durant toute la fin de semaine alors que pour samedi des vents d’ouest de 30 km/h avec rafales à 50 sont prévus.

Environnement Canada rappel que le froid affecte tout le monde, autant les humains que les animaux. Si vous devez travailler à l’extérieur, il est recommandé de prendre des pauses fréquentes afin de se réchauffer et d’éviter les risques d’engelures et d’hypothermie.

Un avertissement de froid extrême est émis lorsque le refroidissement éolien et/ou les températures sont très froides et que cela représente un danger pour la santé.