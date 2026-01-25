Baisse de la taxe foncière aux Bergeronnes

Par Renaud Cyr 8:00 AM - 25 janvier 2026
La taxe foncière générale passe de 1,89 $ à 1,55 $ du 100 $ d'évaluation aux Bergeronnes. Photo Municipalité des Bergeronnes

La majorité des contribuables résidentiels des Bergeronnes verront leur compte de taxes diminuer en 2026. La Municipalité a adopté un budget de 2,9 M$ qui prévoit une baisse du taux de taxation foncière, pour balancer l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation.

La taxe foncière résidentielle passera ainsi de 1,89 $ à 1,55 $ par tranche de 100 $ d’évaluation. Pour le secteur résidentiel, la tarification pour la collecte des matières résiduelles reste la même, soit 298 $ par unité d’occupation. Les taxes liées aux services municipaux s’établissent à 95 $ par unité pour les égouts et à 225 $ pour l’aqueduc.

Au total, les revenus municipaux pour 2026 atteignent 2 988 849 $, tandis que les dépenses sont évaluées à 2 671 891 $, ce qui permet à la Municipalité de dégager un surplus de 326 958 $.

Du côté des revenus, une baisse est observée au chapitre des transferts gouvernementaux, qui passent de 376 683 $ en 2025 à 265 019 $ en 2026.

Certaines dépenses sont toutefois en hausse. Le budget consacré à l’hygiène du milieu atteint 323 512 $ cette année, comparativement à 289 198 $ en 2025. L’aménagement, l’urbanisme et le développement enregistrent également une augmentation importante, passant de 190 052 $ à 247 232 $.

À l’inverse, les sommes allouées aux loisirs et à la culture diminuent, passant de 717 602 $ en 2025 à 659 468 $ en 2026. Les dépenses liées au transport connaissent aussi une baisse marquée, passant de 506 208 $ à 414 213 $.

Près de 14 M$ en investissements d’ici 2028

Le programme triennal d’immobilisations prévoit près de 14 millions de dollars d’investissements jusqu’en 2028, principalement concentrés dans les infrastructures liées à l’eau.

En 2026, 250 000 $ seront consacrés à l’ingénierie du réseau d’eau potable. En 2027, l’achat de terrains et la construction de l’usine d’eau potable représenteront un investissement majeur de 7 M$. Finalement, l’aménagement des infrastructures d’eaux usées est évalué à 5 M$ en 2028.

La Municipalité des Bergeronnes prévoit également investir 45 000 $ en 2026 pour des projets récréatifs, dont l’aménagement d’un pumptrack, de terrains de jeux au camping et le réaménagement quatre saisons de la patinoire.

En ce qui concerne les bâtiments municipaux, 70 000 $ seront investis pour la réfection de la toiture de la caserne de pompiers, 15 000 $ pour la petite toiture du centre Archéo-Topo et 300 000 $ pour les bâtiments d’accueil.

