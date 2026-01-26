Artistes de nature ? Répondez présent !

Un nouvel événement se prépare sur la Côte-Nord. Initié par l’écologiste Jacques Gélineau, le Salon de la biodiversité devrait avoir lieu en septembre, mais bien des ficelles demeurent à attacher. Un appel est d’ores et déjà lancé aux artistes dont l’oeuvre fait la part belle à la nature.

Lui-même photographe, le grand passionné des mammifères marins Jacques Gélineau lance un appel à « toutes les personnes qui ont à coeur la nature et la biodiversité et qui, par leur art, voudraient participer au salon ».

Outre cette exposition (peinture, sculpture, photographies…), le salon devrait compter sur la présence de conférenciers. Des ateliers et d’autres activités s’y grefferont également.

Un renard croqué par le photographe. Jacques Gélineau

« En cette année de 2026, nous sommes dans une possible sixième extinction massive et elle est du fait des activités humaines. Pour bien faire comprendre aux gens de ce pays qu’elle est la vraie richesse qui leur appartient et qui est menacée par notre façon de vivre, le Salon de la biodiversité est le meilleur événement qui puisse faire prendre conscience de la perte anticipée par tous les scientifiques du monde de cette extraordinaire nature menacée », indique Jacques Gélineau.

Jacques Gélineau pratique la photographie animalière depuis plusieurs années. Photo Jacques Gélineau

Vous pouvez le contacter via Facebook.