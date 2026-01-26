Le Nage-o-thon revient pour une deuxième édition

Par Renaud Cyr 1:04 PM - 26 janvier 2026
Temps de lecture :

Le premier nage-o-thon au profit des Services Aquatiques Haute-Côte-Nord a permis d'amasser 3 400 $ en 2024. Photo courtoisie

Les Services Aquatiques Haute-Côte Nord (HCN) revient avec son nage-o-thon pour une deuxième édition le 29 mars, qui aura lieu à la piscine de la polyvalente des Berges des Bergeronnes.

L’organisme tiendra une fois de plus son événement qui a pour objectif de l’aider à poursuivre sa mission, soit offrir des cours à un cout abordable pour la population et investir dans de l’équipement.

« Le principe est de mobiliser les nageurs de la Haute-Côte Nord pour créer un événement rassembleur afin de ramasser le plus de fonds possibles », explique la directrice des Services Aquatiques HCN Manuela Voisine.

L’événement aura lieu le 29 mars entre 14h et 17h, et il ne risque pas de manquer de remous dans la piscine.

La directrice indique que durant ces trois heures, les nageurs vont se relayer pour parcourir le plus de longueurs possibles en solo ou en équipe.

Les nageurs pourront se faire sponsoriser durant l’événement par leur entourage ou des entreprises qui financent le nombre de longueurs réalisées.

Manuela voisine met l’emphase sur le fait que l’événement est « ouvert à tous », notamment en accueillant les familles et les enfants aux flotteurs s’ils le veulent bien.

L’organisme avait amassé 3 400 $ en 2024 lors de sa première édition pour assurer la continuité de ses activités qui suit la période scolaire entre septembre et juin.

