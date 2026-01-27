Haute-Côte-Nord : des ressources pour répondre aux besoins

Si vous vivez de l’insécurité alimentaire, des ressources existent pour vous aider. Les personnes en situation de vulnérabilité ou confrontées à un imprévu peuvent compter sur un réseau d’aide alimentaire structuré, porté par plusieurs organismes.

Frigos communautaires, dépannages alimentaires, soupe populaire, cuisines collectives et paniers de Noël figurent parmi les principaux leviers déployés pour soutenir la population, tant de façon ponctuelle que récurrente.

Au cœur de cette offre se trouvent les frigos communautaires, implantés à huit endroits sur le territoire de la MRC. Selon Nathalie Beaudoin, directrice du Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord, « un frigo communautaire est avant tout un outil de proximité visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. Il repose sur l’implication concrète de la population et sur une logique de solidarité citoyenne. »

Ces frigos permettent de récupérer et de redistribuer des aliments encore propres à la consommation, accessibles à l’ensemble de la communauté, sans distinction.

Globalement bien accueillis par la population, ils sont aujourd’hui mieux connus qu’à leurs débuts, bien qu’un travail de promotion demeure nécessaire afin de rejoindre les personnes plus isolées ou nouvellement arrivées dans la région.

Certains frigos offrent une accessibilité 24 heures sur 24, une formule perçue positivement puisqu’elle réduit la gêne, favorise l’autonomie et permet un accès plus flexible. Celui situé au Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord deviendra accessible en tout temps à la suite de travaux.

Cette accessibilité accrue s’accompagne toutefois de défis. Les frigos communautaires exigent une vigilance constante en matière d’approvisionnement, d’entretien et de mobilisation citoyenne.

Les frigos communautaires sont avant tout un outil pour lutter contre le gaspillage alimentaire, mais il permet de redistribuer des aliments à la communauté. Photo Johannie Gaudreault

« Plusieurs personnes vident les frigos et ne pensent pas au suivant. Encore beaucoup d’éducation à faire », se désolent Nathalie Beaudoin et Sonia Leclerc, directrice par intérim au CAB Le Nordest.

Cette situation est si dérangeante que Mme Leclerc installera bientôt des caméras à l’intérieur et à l’extérieur du frigo communautaire, situé à côté de la friperie, sur la 2e Avenue à Forestville.

« Ce n’est pas pour punir les fautifs, mais plutôt pour faire de la prévention. On va pouvoir rencontrer les gens qui repartent avec tout le contenu du frigo pour comprendre pourquoi ils font ça. On va pouvoir les diriger vers d’autres ressources, au besoin », explique-t-elle.

Le frigo de Forestville est rempli quotidiennement à des heures différentes. Et il est bien rare qu’il reste de la nourriture le lendemain. « Les besoins sont grandissants. C’est pourquoi on veut aussi dire à la population qu’elle peut venir mettre de la nourriture dans le frigo. Avant tout, le rôle du frigo, c’est de réduire le gaspillage alimentaire », rappelle-t-elle.

Le Nordest doit aussi composer avec une hausse des demandes de dépannage alimentaire. « Avant, selon nos statistiques, on pouvait faire quatre dépannages par mois. Maintenant, on en a eu jusqu’à 10 dans une seule journée », témoigne la directrice par intérim qui rapporte également l’augmentation des coûts des aliments.

L’organisme offre habituellement un dépannage alimentaire par année, selon un formulaire bien précis. Toutefois, des ajustements peuvent se faire en cours d’année. Des cartes d’épicerie de 50 $ font aussi partie des options. « Avec 50 $, tu n’achètes plus grand-chose à l’épicerie », fait toutefois remarquer Mme Leclerc.

Depuis deux ans, le Carrefour Solidaire collabore avec le CISSS de la Côte-Nord et Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan pour la distribution de ces cartes d’épicerie.

Celles-ci sont remises aux organismes communautaires, travailleurs sociaux et intervenants de rue afin de soutenir ponctuellement des personnes ou des familles. Cette mesure représente une valeur annuelle de 25 000 $ redistribués dans la communauté.