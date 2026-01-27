Meurtre à Baie-Comeau : deux des quatre accusés résident à Sept-Îles

L’identité des quatre accusés en lien avec le meurtre d’un jeune homme de 25 ans à Baie-Comeau le 22 janvier est maintenant connue. Deux d’entre eux proviennent de Sept-Îles.

Il s’agit de Gabriel Thibeault-Cormier, âgé de 23 ans, qui n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice, et Tommy Tremblay, âgé de 39 ans. Les deux autres accusés dans ce dossier sont Smarley Dujour de Montréal (19 ans) et Nathaniel Martel-Comeau, âgé de 27 ans, sans lieu de résidence, peut-on lire dans la dénonciation du DPCP, dont le Journal a obtenu copie.

Pour le moment, aucune accusation de meurtre n’a été déposé contre eux, mais il n’est pas exclu que d’autres chefs d’accusation soient portés. Les quatre hommes sont accusés de possession non autorisée d’une arme prohibée et d’avoir occupé un véhicule sachant qu’une arme prohibée ou à autorisation restreinte s’y trouvait.

Les individus se sont présentés au palais de justice de Baie-Comeau vendredi dernier, au lendemain de l’incident pour lequel ils sont accusés, avant de retourner au centre de détention. Ils se sont de nouveau retrouvés devant le juge lundi à Forestville pour leur enquête sur remise en liberté.

Comme la défense n’avait pas obtenu la preuve, elle a demandé le report des procédures à mercredi et jeudi afin de déterminer si les accusés pourront être remis en liberté en attente de leur procès.

Rappelons que la Sûreté du Québec a indiqué que l’enquête tend à démontrer que le meurtre est lié au crime organisé.