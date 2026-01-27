Traumatismes craniocérébraux : une exposition unique où l’art côtoie la science

Les traumatismes craniocérébraux (TCC) et leurs conséquences sur les personnes atteintes demeurent encore méconnus aujourd’hui, mais grâce au jumelage de l’art et la science, ça pourrait changer.

C’est à tout le moins le souhait d’Espace K Théâtre, du Laboratoire Neurotrauma de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), spécialisé dans l’étude des effets des TCC, et de l’Association des handicapés adultes de la Côte-Nord (AHACN), partenaires de l’exposition interdisciplinaire Exprime ta réalité.

Unique au Québec, l’exposition est présentée à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau jusqu’au 9 mars. Elle se veut un moyen de sensibiliser la population à la réalité des personnes atteintes d’un TCC modéré et sévère.

Exprime ta réalité est une initiative de deux chercheuses, l’une en arts vivants et directrice de production chez Espace K Théâtre, Josée Girard, et l’autre en neuropsychologie et professeure au département de psychologie de l’UQAM, Dre Marie-Julie Potvin. Les deux femmes partagent un autre lien : elles sont mère et fille.

Pour mener à bien leur projet, les deux protagonistes ont obtenu la contribution de quatre artistes de Baie-Comeau oeuvrant dans autant de disciplines. Il s’agit François Corriveau en sculpture, de Fanny Lessard en arts visuels et de Jean-Claude Rochette en installation visuelle. Josée Girard elle-même complète le quatuor avec sa poésie.

Vulgarisation

« J’ai toujours eu à coeur, dans mon rôle de scientifique, que les connaissances sortent des murs de l’université et aillent vers les gens », a expliqué Dre Potvin en conférence de presse de lancement, mardi. C’est d’ailleurs par l’entremise de l’une de ses étudiantes que le recours à l’art est apparu comme « une forme différente des conférences formelles pour transmettre des connaissances au sujet des traumatismes craniocérébraux ».

Espace K Théâtre sort évidemment de son créneau habituel avec l’exposition, a reconnu Mme Girard, tout en parlant de ses côtés multidisciplinaire et de interdisciplinaire. Et si le projet se réalise sur la Côte-Nord, a-t-elle ajouté, c’est qu’au-delà du lien familial qui l’unit à la chercheuse scientifique, cette dernière connaît bien les réalités des régions éloignées,

Exprime ta réalité demeure une exposition qui unit l’art et la science pour raconter la force humaine des personnes vivant avec un TCC. Une exposition qui permet aux visiteurs de plonger au coeur de la résilience, comme le souligne l’affiche promotionnelle, et d’avoir une meilleure compréhension de la récupération après un tel traumatisme.

Artistes et témoins

Les quelque 20 oeuvres du quatuor d’artistes impliqués témoignent de la réalité de 17 personnes atteintes d’un TCC et membres de l’AHACN. Le projet a fait appel à la sensibilité des artistes qui ont recueilli les propos de citoyens de Baie-Comeau, de Pessamit et de Sept-Îles.

Soulignons que les visiteurs de l’exposition sont aussi invités à visionner le documentaire Impact – La reconstruction après un traumatisme carniocérébral, présenté dans un local de la bibliothèque Alice-Lane. Ce documentaire suit le parcours de quatre personnes, dont un Nord-Côtier, et leur famille dont la vie a basculé à la suite d’un TCC.

De nombreux partenaires sont associés à la tenue de cette exposition hors du commun, notamment le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Baie-Comeau.

Fait à noter, des démarches sont en cours pour présenter Exprime ta réalité dans la communauté de Pessamit ainsi qu’au Musée régional de la Côte-Nord, à Sept-Îles. « Il y a peut-être une possibilité que nous, on parte avec nos besaces jusqu’à Montréal pour exposer », a conclu Josée Girard.