Forestville : consultation publique sur l’aménagement forestier

Du 1er février au 3 mars, la population est invitée à donner son avis sur les plans d’aménagement forestier dans le secteur de Forestville, incluant des projets de reboisement, de construction de chemins et de recherche sur la résilience des forêts.

Le Centre de formation professionnelle du Centre de services scolaire de l’Estuaire sollicite la participation des citoyens à une consultation publique portant sur les modifications prévues dans les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) pour l’unité d’aménagement 09751, sur un territoire public résiduel de Forestville.

Ces plans détaillent les secteurs où pourraient être réalisées des interventions telles que le reboisement, la préparation du terrain, ainsi que la construction et la réfection de chemins multiusages. Une portion du territoire pourrait également accueillir un projet de recherche visant à améliorer la résilience des forêts face aux changements climatiques.

Pour consulter les documents et transmettre leurs commentaires, les citoyens sont invités à se rendre sur la page suivante : www.cssestuaire.gouv.qc.ca/category/avis-publics-appels-offres. La date limite pour participer à la consultation est le 3 mars à 23 h 59.

Il est important de préciser que cette consultation publique ne permet pas de réviser l’affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Pour plus d’informations, les représentants du Centre de formation professionnelle de l’Estuaire sont disponibles pour répondre aux questions et accompagner les citoyens dans l’émission de leurs commentaires, du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.