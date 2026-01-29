Chez Mathilde à Montréal en lumière avec un menu inspiré de la Côte-Nord

Le restaurant Chez Mathilde, fleuron gastronomique de Tadoussac, prendra part au Festival Montréal en lumière à la fin février. Son chef-copropriétaire, Jean-Sébastien Sicard, s’associera au chef montréalais Victor Baumont pour proposer un menu dégustation en 10 services mettant en valeur les produits nord-côtiers.

Pour le Festival Montréal en lumière, les saveurs de la Côte-Nord feront escale à Montréal grâce à une collaboration entre le chef Jean-Sébastien Sicard, du restaurant Chez Mathilde à Tadoussac, et Victor Baumont, du restaurant Terroirs.

Cette expérience gastronomique se déroulera les 26, 27 et 28 février, au restaurant Terroirs, où les convives seront invités à découvrir un menu en 10 services inspiré du territoire nordique.

Reconnu par le Guide Michelin, Jean-Sébastien Sicard s’est forgé une réputation fondée sur la passion, la précision et le respect du produit. Installé à Tadoussac, il puise son inspiration dans la richesse naturelle de la Côte-Nord, qu’il met en valeur à travers une cuisine sensible et créative.

Sa démarche repose sur la mise en lumière de la matière première et sur une approche narrative de la gastronomie, où chaque plat s’inscrit dans une histoire. Le restaurant Chez Mathilde a d’ailleurs été nommé parmi les meilleurs établissements de l’année 2025 par La Presse.

À Montréal, il fera équipe avec Victor Baumont, chef du restaurant Terroirs, qui s’investit depuis plusieurs années dans le développement d’une cuisine québécoise ancrée dans son environnement.

Sa cuisine se distingue par l’utilisation de produits saisonniers, cultivés ou issus de la cueillette, et par une approche à la fois gourmande et empreinte de nostalgie. À travers ses plats, il explore les identités multiples des terroirs québécois.

Cette rencontre entre deux chefs animés par une même sensibilité promet un voyage culinaire où la Côte-Nord et le Québec rural s’exprimeront pleinement, le temps de trois soirées au cœur de Montréal.