Lettre ouverte | François Legault a frôlé l’Histoire. À son successeur de l’écrire avec nous.

L’annonce du départ de François Legault comme premier ministre ouvre une période de transition politique au Québec. Dans ce contexte, nous voulons rappeler qu’à un souffle près, son gouvernement aurait pu entrer dans l’Histoire en respectant son engagement de conclure le Traité Petapan avec nos trois Premières Nations. Ce traité s’inscrivant dans une vision moderne des relations de Nation à Nation aux intérêts supérieurs de tous.

En campagne électorale à l’automne 2022, François Legault s’était engagé, formellement et publiquement, à conclure la négociation du Traité au plus tard le 31 mars 2023. De janvier à mars, nos équipes, de concert avec celles du Canada, ont travaillé sans relâche pour respecter cette échéance. À la date prévue, nos Premières Nations et le gouvernement du Canada étaient au rendez-vous et l’ensemble des enjeux entre nous avaient été réglés. Mais le gouvernement du Québec, lui, a décidé de faire marche arrière et de ne pas honorer son engagement.

Cette volte-face a compromis la conclusion de ce qui serait le premier traité moderne conclu au Québec depuis les Conventions signées avec les nations Crie, Inuite et Naskapie dans les années 1970. Ce jour-là, puis les mois suivants, le gouvernement provincial a demandé un délai, puis un autre, puis encore un autre en soulevant une douzaine de nouveaux « enjeux » dont plusieurs remettaient en question des sections de chapitres majeurs, pourtant déjà convenus à la Table centrale de négociation.

En 2025, devant l’incertitude politique fédérale d’alors, nous avons convenu d’une Déclaration commune avec le Canada, confirmant notre appui à la version du projet de traité datée du 19 avril 2023, pour sécuriser les acquis et maintenir l’élan. Invité à signer cette même Déclaration, le Québec a refusé, préférant transmettre une lettre laconique du premier ministre. Et les discussions se sont poursuivies toujours sans résultat concret.

Le Traité Petapan n’est pas un geste symbolique, c’est un projet de société. Il reconnaît nos droits et notre autonomie, sort nos communautés du carcan de la Loi sur les Indiens et établit des modalités claires de gouvernance et de partage. C’est une base stable et moderne pour cohabiter et prospérer, ensemble, sur nos Nitassinan. De plus, les retombées ne se limitent pas à nos peuples. Le Saguenay–Lac‑Saint‑Jean et la Côte‑Nord en récolteront des bénéfices sociaux et économiques majeurs par la prévisibilité qu’apportera le traité.

Ce qui bloque : l’art de tourner en rond

Depuis mars 2023, nous constatons la multiplication de « demandes de précision », de réouvertures de chapitres déjà négociés et de reports de rencontres. Cette façon de faire use la confiance, fragilise la relation Nation à Nation et repousse sans cesse la décision politique qui ne peut que venir du premier ministre.

Nous aurions tant voulu écrire l’Histoire avec le premier ministre sortant. Il a frôlé ce moment, puis s’en est détourné.

Le départ de M. Legault ouvre une fenêtre étroite, mais réelle. Nous invitons le(la) prochain(e) premier(ère) ministre à saisir l’opportunité de s’élever et marquer l’Histoire. Sinon, les prochaines élections qui auront lieu dans les mois à venir nous offriront peut-être une nouvelle opportunité.

Nous ne recherchons ni victoire partisane ni affrontement stérile. Nous poursuivons, depuis plus de quatre décennies, l’objectif clair d’assurer à nos Premières Nations un avenir fondé sur la reconnaissance, la responsabilité et le partenariat. L’Histoire se souvient des dirigeant·e·s qui ont su faire ce qu’il fallait, au moment où il le fallait. Pensons à la Paix des Braves conclue avec la Nation Crie grâce à l’implication du premier ministre de l’époque, Bernard Landry.

Aux prochains leaders, saisissez cette occasion historique.

Jonathan Germain

Chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh

Martin Dufour

Chef de la Première Nation des Innus Essipit

Réal Tettaut

Chef de la Première des Innus de Nutashkuan