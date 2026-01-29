Traverse Matane-Côte-Nord : des changements à l’horaire lundi

Par Johannie Gaudreault 5:00 PM - 29 janvier 2026
Temps de lecture :

Le F.-A.-Gauthier. Photo archives

Des changements sont prévus à l’horaire de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout le lundi 2 février. Ils sont dus à un entretien préventif à l’embarcadère de Baie-Comeau.

La traversée de 8 h sera redirigée vers Baie-Comeau tandis que la traversée de 14 h se tiendra vers Godbout.

La Société des traversiers du Québec en a avisé les clients par son système d’alerte, le 29 janvier en fin de journée.

