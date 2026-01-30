Budget 2026 à Colombier : taxes stables sauf pour les ordures

Le conseil municipal de Colombier maintient le taux de la taxe foncière au même niveau que l’an dernier, mais les citoyens verront une augmentation du coût lié à la collecte des matières résiduelles.

Le budget 2026, adopté le 29 janvier, s’élève à 1 868 879 $. Pour une deuxième année consécutive, le taux de la taxe foncière générale demeure fixé à 1,31 $ par 100 $ d’évaluation, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’augmentation directe du compte de taxes pour les propriétaires.

Les revenus de la municipalité proviennent principalement des taxes municipales, qui représentent près de 877 000 $, ainsi que des transferts et aides gouvernementales totalisant plus de 817 000 $. À cela s’ajoutent diverses compensations et autres revenus qui permettent d’équilibrer le budget.

Les sommes prévues pour 2026 serviront avant tout à assurer le fonctionnement quotidien de la municipalité. L’administration générale demeure le poste de dépenses le plus important, suivie de la voirie et de l’entretien des routes.

Les services liés à l’environnement, notamment la gestion des matières résiduelles, représentent également une part importante des dépenses, tout comme la sécurité publique, l’urbanisme, les loisirs et la culture.

Tarifs municipaux

La principale hausse annoncée pour 2026 touche la gestion des matières résiduelles. Les coûts associés aux ordures et au recyclage augmentent de 15 %, ce qui porte la facture annuelle à 328 $ pour une résidence, à 163,50 $ pour un chalet et à 253 $ pour un multilogement.

Pour les commerces, la tarification continue de varier selon le volume d’ordures produites et la fréquence des collectes, avec une augmentation comparable à celle du secteur résidentiel.

Du côté des services d’eau potable et d’égout, les tarifs demeurent inchangés par rapport à l’an dernier. Les résidences paient toujours 238 $ par année pour l’eau et 228 $ pour l’égout, tandis que les montants applicables aux commerces restent également stables lorsqu’ils bénéficient de ces services, soit 268 $ et 238 $.

Le coût du déneigement pour les secteurs du Cap-Colombier et de l’Anse-au-Sable est fixé à 298 $ pour l’année 2026, ce qui représente une légère hausse d’environ 2 %. Il s’agit par ailleurs de la dernière année où des frais supplémentaires sont facturés pour les travaux de réparation du chemin de l’Anse-au-Sable.