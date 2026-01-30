Hy2gen multiplie les soirées d’information pour son projet à Baie-Comeau

Dans la poursuite de ses échanges avec la population baie-comoise et la communauté innue de Pessamit, Hy2gen Canada tiendra, au cours de l’année 2026, une série de soirées d’information thématiques consacrées au projet Courant.

Les deux premières rencontres porteront spécifiquement sur les procédés de fabrication envisagés pour le complexe industriel projeté dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier, à Baie-Comeau.

La première soirée se déroulera le 11 février, à compter de 19 h, au Centre communautaire Ka Mamuitunanut, à Pessamit, avec une ouverture des portes dès 18 h.

La seconde aura lieu le 12 février, également à 19 h, au pavillon du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB), situé au Cégep de Baie-Comeau. Là aussi, l’accueil des participants débutera à 18 h.

Ces rencontres publiques ont pour objectif de fournir des informations détaillées sur la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, ainsi que sur la fabrication d’ammoniac et de nitrate d’ammonium décarboné.

Les citoyens pourront notamment en apprendre davantage sur les équipements requis et sur les opérations qui seraient réalisées sur le site des installations projetées.

Les soirées offriront également un espace d’échange permettant aux participants de poser leurs questions et de faire part de leurs préoccupations directement aux membres de l’équipe de Hy2gen Courant.

Hy2gen Courant est une filiale détenue à part entière par Hy2gen AG. Sa mission consiste à développer, posséder et exploiter, partout au pays, des installations produisant de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, ainsi que des matières premières dérivées de l’hydrogène. L’entreprise prévoit aussi la mise en marché de l’oxygène généré comme sous-produit de ses procédés.

Le projet Courant vise la production de nitrate d’ammonium, un intrant utilisé notamment dans la fabrication d’explosifs destinés à l’industrie minière. L’investissement envisagé est évalué à plus de 2 milliards de dollars.