Taxes stables et budget en légère hausse à Portneuf-sur-Mer

Les contribuables de Portneuf-sur-Mer verront peu de changements sur leur compte de taxes en 2026. La Municipalité a adopté un budget de 2,1 M$, en hausse d’environ 200 000 $ par rapport à l’an dernier, tout en maintenant essentiellement le statu quo en matière de taxation résidentielle.

Malgré l’augmentation globale des recettes et des dépenses, les taxes n’ont progressé que de 30 000 $. À l’exception d’un ajustement de 34 $ pour les matières résiduelles, les citoyens ne subiront donc pas de hausse marquée. C’est ce que dévoile le budget adopté par les élus le 28 janvier en séance spéciale.

La taxe foncière résidentielle demeure fixée à 1,51 $ par 100 $ d’évaluation, tandis que les taxes spéciales pour les eaux usées et pour l’édifice municipal demeurent respectivement à 0,18 $ et 0,04 $.

Du côté des dépenses, la croissance se concentre principalement dans trois secteurs. L’administration générale atteint 527 507 $, soit une augmentation de 22 326 $ comparativement à 2025. Les dépenses en hygiène du milieu s’élèvent à 358 602 $, en hausse de 26 901 $, tandis que les loisirs et la culture connaissent la progression la plus marquée, avec un budget de 431 754 $, en augmentation de 129 501 $.

À l’inverse, les enveloppes consacrées à la sécurité publique, au transport ainsi qu’à l’aménagement, à l’urbanisme, au tourisme et au développement demeurent sensiblement les mêmes que l’an dernier.

Les revenus municipaux augmentent surtout grâce aux autres sources locales et aux transferts gouvernementaux, ce qui permet de limiter la pression sur la taxation.

Investissements prévus

Portneuf-sur-Mer prévoit également plusieurs projets dans son programme triennal d’immobilisations jusqu’en 2028. En 2026, la Municipalité améliorera le centre d’information touristique et y aménagera un stationnement, un projet qui sera financé à même le surplus accumulé.

Des travaux d’aménagement sont aussi prévus aux aires du phare, sur la rue du Quai, au parc riverain ainsi qu’au cul-de-sac du côté ouest, pour un investissement total de 20 000 $.

L’amélioration du parc Hugo-Girard se poursuivra avec l’ajout de toilettes, d’une glissade, de tables et d’un terrain de pickleball. Ce projet, évalué à 60 000 $, sera complété en 2026.

Enfin, la part la plus importante des investissements ira au renouvellement des conduites d’aqueduc de la rue Emond, avec une somme de 100 000 $ provenant également du surplus accumulé.