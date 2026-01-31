De nouvelles fonctions pour Marilène Gill

La députée de Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan, Marilène Gill, a obtenu de nouvelles responsabilités au sein du caucus du Bloc québécois.

À la suite du caucus de la rentrée parlementaire de la formation politique fédérale, le chef Yves-François Blanchet lui a confié le dossier de porte-parole en matière d’Affaires autochtones et du Nord.

Cette responsabilité est loin d’être inconnu pour Mme Gill. Elle a porté ce dossier de 2021 à 2024.

« Je remercie mon chef, pour sa confiance une fois de plus renouvelée. Pour moi, c’est l’occasion de renforcer des liens et d’en nouer de nouveaux, en me rendant à la rencontre des communautés autochtones, pour offrir à nouveau humblement ma voix aux Premières Nations et aux Inuits, dans l’optique de la poursuite d’un dialogue de collaboration fertile de Nation à Nations », dit Mme Gill par voie de communiqué.

Elle souhaite travailler sur les enjeux du logement et de la sécurité alimentaire qui touchent les communautés autochtones.

Depuis l’élection de 2025, Marilène Gill avait la responsabilité du dossier du Travail, du Développement social et des Conditions des personnes en situation de handicap. La députée conserve son rôle d’officière et demeure whip adjointe du Bloc québécois.