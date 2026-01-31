Montagne en Scène s’invite sur grand écran à Baie-Comeau et Sept-Îles

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 31 janvier 2026
Temps de lecture :

Montagne en Scène sera présenté à Baie-Comeau et Sept-Îles. Photo Jordan Manoukian

Le festival international Montagne en Scène, présenté par Les Aventuriers Voyageurs, fera escale sur la Côte-Nord le 11 février. Les cinémas Ciné-Centre de Baie-Comeau et de Sept-Îles accueilleront cette soirée dédiée aux films de montagne, réunissant exploits sportifs, aventures humaines et images spectaculaires.

Rendez-vous prisé des amateurs de plein air et d’émotions fortes, Montagne en Scène poursuit son expansion au Québec et à l’international.

Depuis 2013, le festival propose deux tournées annuelles dans plus de 23 pays, mettant en lumière une sélection des meilleurs films de montagne à travers le monde. Chaque année, l’événement attire plus de 200 000 passionnés, sportifs et rêveurs, séduits par cette célébration de la nature et du dépassement de soi.

Déjà diffusé dans cinq salles au Québec, Montagne en Scène connaît cette année un nouvel élan grâce à un partenariat avec Les Aventuriers Voyageurs. Cette collaboration permettra la projection des prochaines éditions dans 31 salles de cinéma supplémentaires à travers la province, rendant l’expérience accessible à un public encore plus large, dont celui de la Côte-Nord.

Pour cette édition d’hiver, le festival présentera une sélection inédite de quatre films consacrés à l’escalade, au ski et à l’alpinisme. Pendant près de trois heures, les spectateurs seront plongés dans des récits où se côtoient performance, persévérance et dimension intime, portés par des images saisissantes.

La programmation met en vedette quatre aventures signées par des réalisateurs et athlètes francophones aux parcours remarquables.

Le public pourra notamment découvrir Solenne Piret, championne du monde d’escalade née sans main droite, dans son ascension du mythique Grand Capucin. Benjamin Védrines y relève un défi d’envergure en tentant d’atteindre le sommet du K2 en une seule journée avant d’en redescendre en parapente.

Léo Slemett, champion du monde de ski freeride, partage pour sa part un témoignage axé sur la résilience, tandis que le duo Katherine Choong et Eline Le Ménestrel s’attaque à Zahir, la grande voie la plus difficile des Alpes suisses.

