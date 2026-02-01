Reprise des travaux de la route dans le secteur de Saint-Pancrace

Par Karianne Nepton-Philippe 8:00 AM - 1 février 2026
Temps de lecture :

Il y aura des travaux sur la route 138 dans le secteur de l’Anse Saint-Pancrace à Franquelin. Photo Google Maps

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable reprend les travaux de réaménagement de la route 138 dans le secteur de l’Anse Saint-Pancrace.

Du 2 février au 4 septembre, la circulation se fera en alternance en tout temps, à l’aide de barrières et de feux de circulation.

Il y aura des fermetures sporadiques de courte durée (15 minutes), du lundi au jeudi entre 6 h et 17 h.

Notons que ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

