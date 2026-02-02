Conduite avec facultés affaiblies : un appel à la vigilance lancé à Pessamit

Par Johannie Gaudreault 12:19 PM - 2 février 2026
Temps de lecture :

La Sécurité publique de Pessamit juge préoccupant le nombre d’arrestations en lien avec les capacités affaiblies depuis janvier. Photo Facebook

Depuis janvier, les policiers de Pessamit sont intervenus dans 26 dossiers de conduite d’un véhicule à moteur avec la capacité affaiblie par l’alcool et/ou la drogue. Un nombre jugé alarmant par la Sécurité publique de Pessamit, qui constate que ce type de comportement demeure trop fréquent, malgré les dangers largement connus.

Cette situation qu’elle juge préoccupante amène les autorités à rappeler les risques et les lourdes conséquences associés à ce comportement.

« La conduite avec la capacité affaiblie met non seulement en danger le conducteur, mais aussi les passagers, les piétons et l’ensemble des usagers de la route et des sentiers », peut-on lire dans un communiqué publié le 2 février. 

Les autorités rappellent qu’un véhicule à moteur, peu importe sa nature, peut mener à une accusation en vertu du Code criminel. Cela concerne autant les automobiles que les motoneiges, les véhicules tout terrain (VTT) et tout autre véhicule motorisé.

« Les conséquences peuvent être graves : arrestation, accusations criminelles, suspension du permis de conduire, saisie du véhicule et casier judiciaire », rappelle-t-on.

Dans ce contexte, la Sécurité publique de Pessamit invite la population à faire preuve de responsabilité et de vigilance. «  Si vous consommez de l’alcool ou de la drogue, ne conduisez pas. Prévoyez une solution sécuritaire », dit-elle.

Les citoyens sont également encouragés à signaler toute situation préoccupante. Si vous êtes témoin d’une personne qui conduit avec la capacité affaiblie, vous pouvez la signaler immédiatement à la ligne d’urgence au (418) 567-2211.

Les autorités rappellent enfin l’importance de la collaboration de tous afin d’assurer le bien présent et futur de la communauté.

