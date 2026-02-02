Semaine des enseignants : un hommage au rôle clé des profs de la Côte-Nord

Du 1er au 7 février, le personnel enseignant de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan est à l’honneur. Malgré un contexte marqué par les compressions budgétaires, la pénurie de personnel et un cadre législatif contraignant, les enseignants continuent de jouer un rôle central dans la réussite et l’épanouissement des élèves.

À l’occasion de la Semaine des enseignantes et des enseignants, le Syndicat de l’enseignement de la Haute Côte-Nord/CSQ (SEHCN-CSQ) se joint à la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) pour souligner l’engagement et le travail du personnel enseignant œuvrant dans les écoles et les centres de formation de la région.

Les deux organisations syndicales souhaitent rappeler que cette reconnaissance s’inscrit dans un contexte exigeant pour la profession, alors que les enseignants doivent composer avec les effets des compressions budgétaires, la pénurie de main-d’œuvre et un encadrement législatif jugé contraignant.

« Chaque jour, les enseignantes et enseignants ne ménagent aucun effort pour inspirer les élèves, pour les guider avec professionnalisme vers la réussite et pour allumer les passions. Ils méritent toute notre reconnaissance, mais aussi le respect de leur autonomie professionnelle », a fait savoir Rémi Therriault, président du SEHCN-CSQ.

Pour les syndicats, la reconnaissance du travail enseignant ne peut se limiter à une seule semaine par année. Elle doit aussi se traduire par une réelle confiance envers l’expertise pédagogique du personnel enseignant et par une écoute attentive de leurs propositions.

À ce titre, la FSE-CSQ estime que les solutions formulées par les enseignants eux-mêmes pour répondre aux enjeux vécus dans les milieux scolaires doivent être prises en considération.

« Nous croyons que l’écoute des solutions proposées par les enseignants aux problèmes vécus sur le terrain valorise significativement la profession. On pense, par exemple, aux solutions mises de l’avant pour contrer la pénurie de personnel et aux mesures réclamées pour en favoriser l’insertion. Mais on peut aussi parler de la promotion des élèves sans les acquis, de l’impact des compressions dans les milieux et de la violence envers les enseignants », a déclaré Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ.

Le SEHCN-CSQ invite par ailleurs la population, les parents et l’ensemble de la communauté à souligner la contribution essentielle des enseignantes et enseignants au développement des élèves. Les personnes intéressées peuvent également découvrir le quotidien du personnel enseignant en écoutant les balados Prof, ma fierté ! diffusés sur la chaîne YouTube de la FSE-CSQ ou sur les principales plateformes de baladodiffusion.

Le Syndicat de l’enseignement de la Haute Côte-Nord représente près de 500 membres du Centre de service scolaire de l’Estuaire.