Essipit : un livre sur la vie de l’ancien policier Marc Ross

L’ancien policier d’Essipit Marc Ross est la vedette du livre Sur les traces de mon père, qui a été lancé au Centre communautaire montagnais le 31 janvier. Le livre raconte la vie d’un policier qui a toujours donné le meilleur de lui-même tout en voulant marquer sa communauté de manière positive.

« Je ne pensais pas qu’il y allait avoir autant de gens que ça. Ça ramène de vieux souvenirs », note Marc Ross lors du lancement du livre, un peu surpris de ne pas voir de chaises vides.

Entouré de sa famille, ses amis et de gens des alentours qui l’ont connu, Marc Ross a indiqué durant son discours d’ouverture qu’il portait la communauté d’Essipit dans son cœur, elle qui l’a toujours « fait grandir comme être humain ».

« Ce petit livre raconte mon parcours atypique, et je crois que j’ai été à la hauteur de vos attentes comme policier », a-t-il dit à la foule.

C’est son ami et éditeur des Éditions Nord-Côtières, Dominic Elsliger-Ouellet, qui a recueilli ses histoires pour écrire le bouquin.

En entrevue avec le Journal, M. Elsliger-Ouellet raconte que le projet de livre était dans les cartons depuis plus d’un an, et révèle ce qui l’a marqué chez M. Ross.

« C’est une personne qui est assez atypique et pleine d’élan. C’était un policier très honnête, très transparent, toujours sur le plan de l’éthique, et c’est ça que j’ai trouvé intéressant de lui », souligne-t-il.

Ti-Marc

Marc Ross, ou Ti-Marc pour les intimes, a eu toute une vie. D’abord mesureur pour une compagnie forestière, ce dernier joint les rangs de la police amérindienne dans les années 1980.

« Il a ouvert un chemin dans son domaine à lui, qui fait en sorte qu’aujourd’hui beaucoup d’Innus sont policiers. Quand il a commencé, il y avait encore beaucoup d’allochtones », raconte Dominic Elsliger-Ouellet.

Marathonien aguerri et père de famille, M. Ross devient directeur du poste de police au tournant des années 1990 et prend sa retraite bien méritée en 2008.

Party des Hells, crise du chômage et altercations loufoques avec des gens en boisson, Ti-Marc en a vu de toutes les couleurs pendant ses 33 ans dans le service de police.

Cependant, il n’a jamais cessé de travailler pour le bien de sa communauté. « Je me suis toujours assuré de donner aux gens un climat social sécuritaire. S’il y avait des interventions, je gardais toujours la sécurité du public en tête », détaille-t-il.

Facile à lire

Le livre d’une cinquantaine de pages « se lit assez rapidement », selon son auteur. « Ça y va à coups de petites chroniques. C’est très petit, et ça amène à son choix professionnel au fil des années, avec des anecdotes au travers de tout ça », divulgue-t-il.

Ce dernier ajoute que le livre est divisé en courtes sections, toujours agrémentées d’une pensée ou d’une maxime inspirante.

« C’est encourageant de voir quelqu’un qui est sorti de sa communauté et qui a persévéré. Je pense que les gens vont pouvoir se retrouver dans l’histoire de Marc », croit M. Elsliger-Ouellet.

L’ouvrage n’est pas en vente libre pour le moment, mais le duo travaille à ce qu’il soit vendu localement dans des points de vente qui restent à déterminer, probablement « après Pâques ».

L’objectif est de vendre les quelque 250 copies. Une partie de l’argent amassé sera redonnée aux jeux interbandes pour le mois de juin.