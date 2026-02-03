Sacré-Coeur : les touristes seront reçus au bureau municipal

La Municipalité de Sacré-Cœur recevra les touristes à la réception de son bureau municipal pour l’été, en attendant la construction du bâtiment qui l’abritera.

Sacré-Cœur et ses environs ont longtemps été publicisés à la Maison du tourisme de Tadoussac, mais depuis l’an dernier, la Municipalité a décidé de ramener son bureau d’accueil touristique chez elle.

Lors de la dernière séance du conseil municipal, l’organisation a fait une demande d’agrément au ministère du Tourisme pour être en règle afin de recevoir les gens pendant la période estivale.

« On l’avait fait l’an dernier, mais on s’est fait un peu taper sur les doigts, car nous n’étions pas agréés pour le faire », indique la maire de Sacré-Cœur, Lise Boulianne.

L’élue précise que le kiosque sera à même l’entrée du bâtiment municipal situé juste à côté de l’église Sacré-Coeur-de-Jésus.

« Quand on inclut toute la partie de l’accueil au rez-de-chaussée lorsqu’on entre à la Municipalité, l’espace est assez grand pour avoir un accueil touristique durant tout l’été », explique Mme Boulianne.

Elle fait savoir que le classique panneau bleu avec le point d’interrogation blanc pourra être installé, avec d’autres détails pratiques qui restent à déterminer.

« Il y a des conditions précises comme la grandeur de l’espace et l’affichage, et il y a des règles pour opérer l’accueil. On va bien s’afficher si on réussit à avoir l’agrément », assure Lise Boulianne.

La maire indique que la Municipalité n’abandonne pas la deuxième phase de son projet de réaménagement du cœur villageois, qui prévoit la construction d’un bâtiment pour loger le bureau d’accueil touristique soit l’été prochain ou l’autre après.

« On est conscient que l’accueil du bureau municipal n’est pas l’endroit idéal, mais pour un an ou plus, on pourrait très facilement opérer à partir de là », souligne-t-elle.