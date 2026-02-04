De Portneuf-sur-Mer à la politique nationale

Originaire de Portneuf-sur-Mer, Jeanne Palardy, 27 ans, porte aujourd’hui les couleurs de Québec solidaire dans le cadre de l’élection partielle de Chicoutimi.

Issue du milieu communautaire et profondément attachée à ses racines nord-côtières, la jeune candidate affirme vouloir faire entendre la voix des régions à l’Assemblée nationale.

Jeanne Palardy fait le saut en politique provinciale à l’occasion de l’élection partielle déclenchée à la suite du départ de la députée Andrée Laforest. Membre de Québec solidaire depuis ses premières années d’éligibilité au vote, la jeune femme dit avoir ressenti un appel clair à s’engager lorsque le siège de Chicoutimi est devenu vacant.

« Tout a commencé sur la Côte-Nord. C’est important, c’est mes racines », affirme-t-elle d’entrée de jeu, soulignant le rôle déterminant de son milieu d’origine dans son parcours personnel et politique.

La vingtenaire a grandi à Portneuf-sur-Mer, où sa famille s’est installée alors qu’elle avait environ deux ans. Elle y a complété son parcours scolaire avant de quitter la région pour poursuivre ses études collégiales à Chicoutimi, un choix motivé par l’offre de formation. Elle y est finalement restée, séduite par l’équilibre entre milieu urbain et proximité humaine.

Son intérêt pour la politique remonte à l’enfance. « Ça fait très longtemps que je m’intéresse à la politique. J’avais une famille assez politisée », raconte celle qui devait écouter les bulletins de nouvelles en soupant.

Déjà au primaire, elle prenait part à des mobilisations citoyennes, une implication qui s’est poursuivie au secondaire puis au cégep, notamment dans le mouvement étudiant.

C’est cette sensibilité sociale qui l’a menée vers Québec solidaire. « Québec solidaire, selon moi, c’est eux qui ramènent les idées du vrai monde, les idées pour les personnes aussi plus vulnérables », explique-t-elle, évoquant les enjeux du logement, de la précarité et de la hausse du coût de la vie.

« J’ai l’impression qu’il n’y avait aucun des autres partis qui me ramenait vraiment à l’essentiel, c’est-à-dire prendre soin de la population », ajoute-t-elle.

Candidate issue du milieu communautaire, Jeanne Palardy travaille dans une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et/ou en difficulté. Une expérience qui, selon elle, façonne directement sa vision politique.

« Ça a complètement teinté mon parcours, dit-elle, rappelant que la violence conjugale est indissociable d’autres enjeux sociaux comme le logement et l’accès aux services. “La violence conjugale n’existe pas dans un silo.”

Si son jeune âge et le fait d’être une femme en politique peuvent susciter certaines appréhensions, la candidate affirme recevoir un accueil largement positif sur le terrain. “La réaction que j’ai des gens autour de moi et de la population quand je vais à leur rencontre, c’est vraiment des encouragements”, observe la Nord-Côtière d’origine.

Bien qu’elle se présente dans une circonscription du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jeanne Palardy maintient des liens étroits avec la Côte-Nord, où résident toujours ses parents. “C’est mes premiers amours et ça va toujours être la Côte-Nord aussi dans mon cœur”, confie-t-elle.

Elle affirme également vouloir défendre les régions dans son engagement politique. “Je veux qu’on arrête de voir les régions comme une place où on peut extraire des ressources. Les gens qui vivent là sont importants aussi, ils méritent la dignité.”

La campagne électorale est en cours depuis le 20 janvier, et les électeurs de Chicoutimi seront appelés aux urnes le 23 février prochain. Qu’elle soit élue ou non, Jeanne Palardy assure que son identité nord-côtière restera au cœur de son engagement. “Ça, c’est certain. Ça ne me quittera jamais, c’est mon coin”, conclut-elle.