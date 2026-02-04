La Poule aux oeufs d’or : un lot de 100 000 $ gagné avec un billet acheté à Baie-Comeau

Le Nord-Côtier Rheal Larocque a gagné 100 000 $ avec un billet La Poule aux œufs d’or, acheté au dépanneur Ultra, sur l’avenue Damase-Potvin, à Baie-Comeau.

Ce billet était valide pour les tirages du 18 janvier. Rheal Larocque, qui joue à La Poule aux œufs d’or depuis de nombreuses années, a appris qu’il remportait le lot maison en écoutant l’émission éponyme avec sa conjointe.

Le Nord-Côtier avait même l’habitude de lancer à la blague que s’il ne remportait pas un lot, il allait bouder.

Le soir du 18 janvier, en voyant la combinaison gagnante du lot de 100 000 $ lors de l’émission, il a lancé à sa conjointe : « On a les trois derniers chiffres. » Elle lui a aussitôt répondu : « On a les trois premiers! »

Avec ce beau montant, le retraité a l’intention de changer de voiture.