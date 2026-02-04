Sacré-Cœur veut relocaliser son CSLC

Par Renaud Cyr 3:00 PM - 4 février 2026
L'ancien Pavillon Léopold-Mayrand appartient maintenant au Groupe Boisaco. Photo Renaud Cyr

La Municipalité de Sacré-Cœur travaille sur un projet de relocalisation de son centre local de services communautaires (CLSC) dans un nouveau bâtiment, et espère que le tout sera prêt avant la fin de 2026.

Le CLSC de Sacré-Cœur s’est trouvé pendant longtemps dans l’ancien pavillon Léopold-Mayrand, avant d’être fermé de manière temporaire par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Des dégâts d’eau ont ponctué son histoire récente, et le CLSC s’est retrouvé sans domicile fixe avec l’acquisition du pavillon Léopold-Mayrand par le Groupe Boisaco de Sacré-Cœur.

Le CLSC de Tadoussac est une installation temporaire mise en place après les dégâts d’eau, et le conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord Jean-Christophe Beaulieu confirme qu’il n’est « pas adapté » pour accueillir de façon optimale et à long terme la clientèle de l’ouest de la Côte-Nord.

Ce dernier confirme que des discussions ont cours notamment avec la Municipalité pour trouver un lieu permettant de rétablir les services d’un CLSC sur ce territoire.

Cependant, l’instance municipale travaillait sur un projet de relocalisation en parallèle, avec notamment la construction d’un nouveau bâtiment.

« Il y avait un premier projet qui n’a pas fonctionné, et on s’est tourné vers quelque chose de nouveau. Il s’agirait d’un bâtiment tout à fait neuf qui va répondre aux exigences du CISSS », dévoile la maire de Sacré-Cœur, Lise Boulianne.

Cette dernière indique que la Municipalité est en pourparlers avec le directeur général du CISSS de la Côte-Nord, Jean-François Miron, et que « ça avance bien ».

Mme Boulianne fait savoir à la blague que la construction « est due pour hier », mais espère bien que la mise en service du CLSC se fera pour 2026.

Sans pouvoir entrer dans les détails, la maire dit que le bâtiment serait « près du cœur villageois », et que les terrains municipaux sur lesquels il serait construit feraient office de contribution dans le dossier.

« On tente de marier des projets, et de les rapprocher de façon à ce que les services soient disponibles le plus facilement possible », souligne Lise Boulianne.

Elle spécifie également que le bâtiment servira uniquement au CLSC de Sacré-Cœur lorsqu’il entrera en fonction.

