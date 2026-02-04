Un coup de pouce vers l’emploi pour les jeunes de la Haute-Côte-Nord

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord ouvre les inscriptions à « Jeunes en mouvement vers l’emploi », un programme de 40 semaines destiné aux jeunes de 16 à 30 ans qui souhaitent amorcer ou relancer leur parcours professionnel.

S’adressant principalement aux jeunes qui ne sont ni aux études ni en emploi, le programme propose un encadrement structuré et adapté aux réalités de la Haute-Côte-Nord.

Rendu possible grâce à un investissement total de 157 860 $, le projet bénéficie de la participation financière du gouvernement fédéral par l’entremise de l’Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse 2025-2030.

« Il n’est pas toujours simple de savoir par où commencer lorsqu’on décide d’intégrer le marché du travail. Les jeunes ni aux études ni en emploi ne manquent pas de potentiel, ils ont besoin d’en connaître les portes d’entrée », souligne Pascale Déry, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« Le programme Jeunes en mouvement vers l’emploi, c’est une invitation à faire leurs premiers pas dans un environnement adapté à leurs réalités. Je suis fière que notre gouvernement soutienne cette initiative et j’aimerais dire aux jeunes de la Haute-Côte-Nord : à vous de jouer, on est avec vous ! », ajoute-t-elle.

Un parcours de 40 semaines

Le programme se déploie sur une période de 40 semaines et repose sur deux volets complémentaires. De février à juin, les participants prennent part à des ateliers pratiques axés sur le développement des compétences personnelles, sociales et professionnelles.

Cette première phase permet également d’explorer différents projets et de mieux comprendre les réalités du marché du travail grâce à des activités concrètes.

De juin à septembre, les jeunes ont ensuite accès à un emploi subventionné et rémunéré, leur offrant une expérience de travail réelle afin de consolider les apprentissages et de faciliter une intégration à long terme. Tout au long du parcours, une allocation hebdomadaire de 370 $ est versée aux participants afin de soutenir leur engagement.

Par cette initiative, le CJE de la Haute-Côte-Nord souhaite offrir un véritable tremplin à des jeunes désireux de clarifier leur projet professionnel, de développer leur autonomie et d’accéder au marché du travail dans des conditions favorables.

Les jeunes intéressés peuvent obtenir plus d’information ou s’inscrire dès maintenant en communiquant avec l’organisme au 581 324-1110.