CHRONIQUE | Prêts pour le Super Bowl ?

On y est enfin ! Le grand rendez-vous sportif de l’année, le Super Bowl. Comme tout passionné de football, j’attends ce grand bal de la NFL avec impatience, et ce, peu importe les équipes qui s’y rendent.

Le Super Bowl, tout comme les séries du football, c’est assez particulier. Un match et c’est décidé. Ça passe ou ça casse.

Bref, on espère un grand spectacle sur le terrain, et le 8 février, le potentiel est immense. Je me croise les doigts, les attentes sont hautes.

Voici le duel : les Seahawks de Seattle face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ces deux équipes qui, contre toute attente, connaissent chacune une saison exceptionnelle. Deux équipes qui défient largement les prédictions de début de la saison, mais devenues très dangereuses en playoffs.

Leur dernière rencontre de Super Bowl remonte à 2015. Un match qui hante encore bien des gens à ce jour. Cette interception à la ligne des buts menant à la victoire des Patriots. Vivrons-nous une revanche de Seattle ou une nouvelle ère de victoires de la Nouvelle-Angleterre ?

C’est une 12e présence au Super Bowl pour les Patriots, qui espèrent une 7e victoire, ce qui établirait un record, alors qu’ils sont à égalité avec les Steelers de Pittsburgh. Rappelons qu’ils en ont six avec la « dynastie » de Tom Brady – Bill Belichick.

Seattle (4e Super Bowl) espère lever le trophée Lombardi une deuxième fois en carrière, tout en rétablissant son honneur. D’ailleurs, que dire du quart-arrière Sam Darnold, arrivé tout droit de Minnesota, qui connaît tout simplement sa meilleure saison.

Autre chose qu’on a apprise, c’est de ne pas sous-estimer Drake Maye chez les Patriots.

Note 100 % personnelle : ce sont les deux équipes que j’ai mises au Super Bowl, dans mon pool des séries avant qu’elles ne commencent.

Que le meilleur l’emporte. Bon Super Bowl… Go Seahawks !