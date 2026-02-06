Longue-Rive : un peu plus cher pour les services résidentiels

Par Renaud Cyr 1:47 PM - 6 février 2026
Temps de lecture :

On note de légères hausses de taxes de services résidentiels à Longue-Rive pour 2026. Photo archives

Les contribuables de Longue-Rive verront de légères augmentations sur leur compte de taxes en 2026. Toutefois, la taxe foncière municipale reste la même qu’en 2025 à 1,42 $ du 100 $ d’évaluation.

C’est la taxe d’eau et la taxe d’ordures qui augmentent pour 2026, respectivement de 200 $ à 215 $ et de 275 $ à 295 $. La taxe d’assainissement demeure quant à elle à 370 $ pour le secteur résidentiel.

Une somme additionnelle d’environ 75 $ est donc à prévoir sur les comptes de taxes pour les propriétaires d’une résidence unifamiliale moyenne desservie.

Le budget total se chiffre pour sa part à 3 037 502 $ en dépenses, avec des revenus de 2 839 945 $ et une différence dans le surplus accumulé non affecté de 197 557 $.

Du côté des augmentations dans les revenus de la Municipalité, elle a reçu 949 210 $ en transferts contre 916 223 $ en 2025, ainsi que 189 922 $ en services rendus comparativement à 165 884 $.

Les dépenses restent à des niveaux équivalents à ceux de 2025. L’administration générale occupe la part du lion avec 598 118 $, qui était de 570 562 $ en 2025.

Immobilisations

Dans les prochaines années, Longue-Rive prévoit investir 2,8 M$ avec son programme triennal d’immobilisations, dont 2,2 M$ en 2027.

Les plans et devis pour les travaux d’aqueduc et d’égout des rues Côté et du Fleuve demanderont 500 000 $ en 2026 et recevront également 500 000 $ en subventions.

En 2027, 197 403 $ seront investis pour les plans et devis, et 2 M$ dans les travaux avec 1,6 M$ en subventions. Longue-Rive devra débourser 400 000 $ pour ce projet d’envergure.

La mise aux normes du garage municipal sera aussi de la partie avec 150 000 $ d’investissements totaux pour 2026, et 11 000 $ seront dévolus à un nouvel aménagement de l’escalier du kiosque touristique.

Finalement en 2027, l’aménagement de nouveaux panneaux aux entrées du village se réalisera avec 40 000 $ d’investissements.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La musique de Kashtin, finalement sur les Spotify, Apple Music et autres

Boulons Manic acquiert Pronature à Baie-Comeau

Une approche novatrice contre les douleurs persistantes développée à Baie-Comeau

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Moniteur/ monitrice au camp de jour

Ville Baie-Saint-paul
Baie-Saint-Paul
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

La musique de Kashtin, finalement sur les Spotify, Apple Music et autres

Consulter la nouvelle

Boulons Manic acquiert Pronature à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 février 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord