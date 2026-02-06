Longue-Rive : un peu plus cher pour les services résidentiels

Les contribuables de Longue-Rive verront de légères augmentations sur leur compte de taxes en 2026. Toutefois, la taxe foncière municipale reste la même qu’en 2025 à 1,42 $ du 100 $ d’évaluation.

C’est la taxe d’eau et la taxe d’ordures qui augmentent pour 2026, respectivement de 200 $ à 215 $ et de 275 $ à 295 $. La taxe d’assainissement demeure quant à elle à 370 $ pour le secteur résidentiel.

Une somme additionnelle d’environ 75 $ est donc à prévoir sur les comptes de taxes pour les propriétaires d’une résidence unifamiliale moyenne desservie.

Le budget total se chiffre pour sa part à 3 037 502 $ en dépenses, avec des revenus de 2 839 945 $ et une différence dans le surplus accumulé non affecté de 197 557 $.

Du côté des augmentations dans les revenus de la Municipalité, elle a reçu 949 210 $ en transferts contre 916 223 $ en 2025, ainsi que 189 922 $ en services rendus comparativement à 165 884 $.

Les dépenses restent à des niveaux équivalents à ceux de 2025. L’administration générale occupe la part du lion avec 598 118 $, qui était de 570 562 $ en 2025.

Immobilisations

Dans les prochaines années, Longue-Rive prévoit investir 2,8 M$ avec son programme triennal d’immobilisations, dont 2,2 M$ en 2027.

Les plans et devis pour les travaux d’aqueduc et d’égout des rues Côté et du Fleuve demanderont 500 000 $ en 2026 et recevront également 500 000 $ en subventions.

En 2027, 197 403 $ seront investis pour les plans et devis, et 2 M$ dans les travaux avec 1,6 M$ en subventions. Longue-Rive devra débourser 400 000 $ pour ce projet d’envergure.

La mise aux normes du garage municipal sera aussi de la partie avec 150 000 $ d’investissements totaux pour 2026, et 11 000 $ seront dévolus à un nouvel aménagement de l’escalier du kiosque touristique.

Finalement en 2027, l’aménagement de nouveaux panneaux aux entrées du village se réalisera avec 40 000 $ d’investissements.