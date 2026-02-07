Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Conduite avec facultés affaiblies : un appel à la vigilance lancé à Pessamit

Depuis janvier, les policiers de Pessamit sont intervenus dans 26 dossiers de conduite d’un véhicule à moteur avec la capacité affaiblie par l’alcool et/ou la drogue. Un nombre jugé alarmant par la Sécurité publique de Pessamit, qui constate que ce type de comportement demeure trop fréquent, malgré les dangers largement connus.

Relais Gabriel : une vie dédiée aux voyageurs de la 389

Après 38 ans passés à accueillir, dépanner et rassurer les voyageurs de la route 389, Claire Savard vit un moment charnière. Un incendie survenu le 22 janvier, qui a mis hors d’usage le système électrogène du Relais Gabriel, a forcé la fermeture de l’établissement. Épuisée, la propriétaire souhaite maintenant passer le flambeau.

Baie-Comeau : Les p’tits bécots cherchent toujours des éducatrices

Le centre de la petite enfance (CPE) Les p’tits bécots poursuit ses efforts de recrutement de main-d’œuvre pour sa future installation de 78 places, en construction sur l’avenue des Hémérocalles à Baie-Comeau. À quatre mois de l’ouverture prévue vers la fin du printemps, seulement trois des sept éducatrices nécessaires pour la première phase d’intégration ont été trouvées, mais sa directrice, Annie-Claude Grondin, garde espoir.

NCAA : Poirier ne regrette pas son choix

Avec le recul, Justin Poirier ne regrette en rien sa décision d’avoir tenté le pari de la NCAA. Aujourd’hui dans la course pour le trophée remis au meilleur joueur collégial, il gagne en maturité autant dans son jeu que dans sa vie de tous les jours.

Hy2gen à Baie-Comeau : les entreprises d’ici veulent être de la partie

Près d’une centaine d’entrepreneurs ont questionné les dirigeants de Hy2gen quant à l’implication des entreprises locales dans le déploiement du projet Courant à Baie-Comeau.

Topla! ouvre son 20ᵉ restaurant à Baie-Comeau

La chaîne de restaurants spécialisée dans les pâtes poursuit sa croissance au Québec et s’implante pour la première fois sur la Côte-Nord. La nouvelle succursale de Baie-Comeau ouvrira ses portes le 17 février.

Dossier ǀ Le chemin de croix des Nord-Côtiers : le prolongement d’une promesse non tenue

Chère Côte-Nord, pour t’atteindre, on doit compter des épinettes à l’infini le long d’une route sinueuse. On espère que rien ne la fera fermer et que tout le monde restera chacun de son côté. On peut aussi attendre son vol, le voir reporter, annuler…Affronter les vagues houleuses, les souhaitant assez clémentes pour pouvoir accoster à destination. Il nous arrive de patienter pour un navire à la queue leu leu, en priant qu’il y en ait deux. Du plus loin que l’on se souvienne, l’enjeu de l’accès à la région a toujours été au cœur des préoccupations de ceux qui y vivent. Même le défunt Dr Camille Marcoux, qui a lui-même eu un traversier à son nom, rêvait d’un prolongement de la route jusqu’en Basse-Côte-Nord…Il y a de cela plus de 50 ans. Mais pourquoi, plus d’un demi-siècle plus tard, les choses stagnent encore, tandis que la région est pourtant bourrée de ressources enrichissantes pour le reste du Québec et même, du Canada ?

La Poule aux oeufs d’or : un lot de 100 000 $ gagné avec un billet acheté à Baie-Comeau

Le Nord-Côtier Rheal Larocque a gagné 100 000 $ avec un billet La Poule aux œufs d’or, acheté au dépanneur Ultra, sur l’avenue Damase-Potvin, à Baie-Comeau.

Course à la chefferie de la CAQ : Yves Montigny ne peut pas prendre position

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, n’a pas donné son soutien publiquement à un des candidats de la course à la chefferie de la CAQ. La raison est simple : son rôle de président du caucus l’en empêche.

Finale de la Ligue Senior AA : l’heure de la revanche ou de la défense

Le dernier épisode de la saison 2025-2026 de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord est sur le point de commencer. Pour la grande finale 2 de 3 du Circuit CFM, on retrouvera les équipes qui ont terminé aux troisième et quatrième rangs.

L’œuvre d’un artiste de Pessamit sur une pièce de monnaie canadienne

Sans l’avoir prémédité, l’artiste multidisciplinaire innu Jean-Luc Hervieux a vu l’une de ses œuvres être sélectionnée pour illustrer une pièce de la Monnaie royale canadienne. Une reconnaissance marquante pour cet homme de Pessamit, qui œuvre en arts visuels depuis plus de 30 ans.