Chez Mojie ferme ses portes à Baie-Comeau

Par Charlotte Paquet 1:30 PM - 7 février 2026
Temps de lecture :

Samuel Tremblay a décidé de mettre la clé sous la porte de Chez Mojie, le centre d'amusement qu'il a ouvert sur Place La Salle en novembre 2022. Il espère trouver un repreneur. Photo Charlotte Paquet

Le centre d’amusement Chez Mojie fermera ses portes sur Place La Salle le 1er mars. Son propriétaire, Samuel Tremblay, lance la serviette après un peu plus de trois ans d’existence. Sa décision, il l’impute principalement à un manque de main-d’œuvre, mais aussi de marketing.

Chez Mojie a ouvert ses portes en novembre 2022 dans un bâtiment commercial appartenant à M. Tremblay. « Je n’avais pas besoin de créer ça. Je l’ai fait pour la communauté », argue-t-il.

En plus d’un parc de jeux intérieurs pour enfants, l’entreprise offre une zone arcade, un espace de réalité virtuelle et des aménagements particuliers pour les fêtes d’enfants, entre autres choses.

M. Tremblay n’a aucun employé actuellement. Dans un monde idéal, il compterait sur une personne pour assurer la gérance du commerce et un ou deux étudiants pour les fins de semaine. 

Conseiller en sécurité financière depuis plus de 20 ans, il n’a pas l’énergie et le temps nécessaires pour s’occuper de Chez Mojie. « Je me donnais un an pour que ça roule tout seul. Avoir une gérante, une personne qui s’en occupe, mais je n’ai pas trouvé. Ce n’est pas que la job n’est pas l’fun. C’est bien agréable, mais je n’ai pas l’énergie pour faire les deux. »

Le module de jeux se trouve au rez-de-chaussée de l’entreprise. Photo Charlotte Paquet

Fréquentation

Interrogé sur un éventuel manque de fréquentation du centre d’amusement, le propriétaire admet que le marketing n’est pas sa tasse de thé. « J’aurais une job de marketing à faire pour leur rappeler (aux gens) de venir jouer ici. Au lieu de faire du marketing, ce que j’ai fait, je réduisais les heures que j’offrais, car je n’avais pas envie de passer toutes mes journées ici », indique-t-il.

Samuel Tremblay admet que dans les premiers temps, l’entreprise était plus courue qu’aujourd’hui. Pour garder l’intérêt, il aurait fallu organiser des activités thématiques et assurer de l’animation, le rôle qui aurait dû être dévolu à un gérant ou une gérante.

Si le centre d’amusement était son seul emploi, le propriétaire assure qu’on ne parlerait pas de fermeture puisque le commerce serait prospère. « Mais je n’ai pas l’énergie pour driver deux business totalement différentes. J’essaie de trouver quelqu’un pour prendre le relais, pour que ça survive, pour que notre région ne perde pas ce service-là. »

Soulignons que malgré sa fermeture et sa mise en vente, Chez Mojie pourra ouvrir ses portes sur demande à des groupes supervisés, mais sans employé sur place.

Au sous-sol de Chez Mojie, on trouve une zone arcade et une autre de réalité virtuelle. Photo Charlotte Paquet

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Changement à la direction générale du Conseil des Innus de Pessamit

La persévérance scolaire à l’honneur en Haute-Côte-Nord

Le Happening des arts de Tadoussac prend une pause

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Moniteur/ monitrice au camp de jour

Ville Baie-Saint-paul
Baie-Saint-Paul
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Changement à la direction générale du Conseil des Innus de Pessamit

Consulter la nouvelle

La persévérance scolaire à l’honneur en Haute-Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 février 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord