Chez Mojie ferme ses portes à Baie-Comeau

Le centre d’amusement Chez Mojie fermera ses portes sur Place La Salle le 1er mars. Son propriétaire, Samuel Tremblay, lance la serviette après un peu plus de trois ans d’existence. Sa décision, il l’impute principalement à un manque de main-d’œuvre, mais aussi de marketing.

Chez Mojie a ouvert ses portes en novembre 2022 dans un bâtiment commercial appartenant à M. Tremblay. « Je n’avais pas besoin de créer ça. Je l’ai fait pour la communauté », argue-t-il.

En plus d’un parc de jeux intérieurs pour enfants, l’entreprise offre une zone arcade, un espace de réalité virtuelle et des aménagements particuliers pour les fêtes d’enfants, entre autres choses.

M. Tremblay n’a aucun employé actuellement. Dans un monde idéal, il compterait sur une personne pour assurer la gérance du commerce et un ou deux étudiants pour les fins de semaine.

Conseiller en sécurité financière depuis plus de 20 ans, il n’a pas l’énergie et le temps nécessaires pour s’occuper de Chez Mojie. « Je me donnais un an pour que ça roule tout seul. Avoir une gérante, une personne qui s’en occupe, mais je n’ai pas trouvé. Ce n’est pas que la job n’est pas l’fun. C’est bien agréable, mais je n’ai pas l’énergie pour faire les deux. »

Le module de jeux se trouve au rez-de-chaussée de l’entreprise. Photo Charlotte Paquet

Fréquentation

Interrogé sur un éventuel manque de fréquentation du centre d’amusement, le propriétaire admet que le marketing n’est pas sa tasse de thé. « J’aurais une job de marketing à faire pour leur rappeler (aux gens) de venir jouer ici. Au lieu de faire du marketing, ce que j’ai fait, je réduisais les heures que j’offrais, car je n’avais pas envie de passer toutes mes journées ici », indique-t-il.

Samuel Tremblay admet que dans les premiers temps, l’entreprise était plus courue qu’aujourd’hui. Pour garder l’intérêt, il aurait fallu organiser des activités thématiques et assurer de l’animation, le rôle qui aurait dû être dévolu à un gérant ou une gérante.

Si le centre d’amusement était son seul emploi, le propriétaire assure qu’on ne parlerait pas de fermeture puisque le commerce serait prospère. « Mais je n’ai pas l’énergie pour driver deux business totalement différentes. J’essaie de trouver quelqu’un pour prendre le relais, pour que ça survive, pour que notre région ne perde pas ce service-là. »

Soulignons que malgré sa fermeture et sa mise en vente, Chez Mojie pourra ouvrir ses portes sur demande à des groupes supervisés, mais sans employé sur place.