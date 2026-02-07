La Norvège s’invite sur grand écran sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 7 février 2026
Temps de lecture :

Un film de voyage immersif au cœur de la Norvège sera présenté dans les cinémas de la Côte-Nord dès le 17 février. Photo courtoisie

Un film de voyage immersif, signé par le réalisateur primé Tommy Ferlatte, sera présenté dès le 17 février à Baie-Comeau, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre, offrant au public nord-côtier une plongée au cœur des paysages norvégiens.

Les cinémas de la Côte-Nord accueilleront prochainement le film Norvège, pays du bonheur, une production des Aventuriers Voyageurs réalisée par le cinéaste gaspésien Tommy Ferlatte. 

À travers ce film, le public est invité à découvrir la Norvège sous un angle à la fois humain et spectaculaire. Le réalisateur propose un voyage cinématographique au cœur d’un pays reconnu pour ses fjords, ses montagnes imposantes, ses traditions nordiques et sa proximité unique avec la nature.

Des plages isolées aux vastes étendues glacées, en passant par des villes modernes où l’environnement occupe une place centrale, le film prend la forme d’un road trip ponctué de rencontres marquantes.

Avec humour et sensibilité, Tommy Ferlatte s’intéresse à ce qui fait la réputation de la Norvège comme l’un des pays les plus heureux au monde. Le film aborde cette quête du bonheur à travers des paysages grandioses, mais aussi par le regard des gens rencontrés en chemin.

L’expérience se veut à la fois dépaysante, inspirante et accessible, suscitant autant le rire que la réflexion et, pour certains, l’envie de planifier un futur voyage.

Originaire de la Gaspésie, Tommy Ferlatte cumule plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des nouveaux médias. Il a réalisé plus de 1 000 productions dans 29 pays, et son travail lui a valu plus d’une douzaine de distinctions internationales.

Aventurier dans l’âme, le réalisateur intègre pleinement l’expérience humaine à son processus créatif. Qu’il s’agisse de courir un marathon en milieu arctique, de traverser des fjords norvégiens en planche à pagaie ou de s’immerger dans des contextes pour le moins inusités, ces défis font partie intégrante de son travail, qu’il décrit lui-même comme « une journée au bureau ».

Le réalisateur Tommy Ferlatte cumule plus de 30 ans d’expérience. Photo courtoisie

