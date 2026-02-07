La persévérance scolaire à l’honneur en Haute-Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 7 février 2026
Temps de lecture :

Les Journées de la persévérance scolaire sont de retour en février. Photo courtoisie

Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord lance officiellement les Journées de la persévérance scolaire. Une semaine d’activités pour motiver les jeunes et rappeler que la réussite éducative est une responsabilité collective.

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) se tiendront du 16 au 20 février partout en Haute-Côte-Nord. Coordonnée par le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord, cette initiative annuelle vise à encourager les jeunes à poursuivre leur parcours scolaire et à souligner l’importance de ne pas abandonner en cours de route.

Au-delà des notes et des diplômes, la persévérance scolaire englobe plusieurs dimensions, dont la motivation, la confiance en soi, le développement personnel et la capacité à surmonter les difficultés. Le soutien offert par la famille, l’école et la communauté joue également un rôle clé dans la réussite éducative.

Les JPS rappellent qu’obtenir un diplôme peut avoir un impact déterminant sur l’avenir des jeunes. Chaque année d’études complétée ouvre des portes, élargit les possibilités professionnelles et contribue à bâtir un sentiment de réussite durable. La persévérance n’est donc pas uniquement une question d’effort individuel, mais bien une responsabilité partagée par l’ensemble de la collectivité.

Pour une huitième année consécutive, l’événement pourra compter sur l’engagement de Laurent Duvernay-Tardif à titre de porte-parole national. Par son parcours alliant sport professionnel, médecine et implication sociale, il incarne les valeurs de détermination et de réussite éducative mises de l’avant durant cette semaine.

Sur la Haute-Côte-Nord, le CJE coordonnera différents ateliers et activités thématiques en collaboration avec la polyvalente des Berges et la polyvalente des Rivières à Forestville. Ces initiatives auront notamment pour objectif de soutenir la motivation des élèves, de reconnaître leurs efforts, de valoriser leurs progrès et d’encourager la persévérance face aux défis scolaires.

Les activités permettront aussi de rappeler que la réussite éducative peut prendre plusieurs formes et qu’elle concerne autant les élèves que leurs familles, le personnel scolaire, les intervenants et l’ensemble de la communauté.

