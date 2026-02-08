Chute-aux-Outardes a besoin de logements

La demande en matière de logements à Chute-aux-Outardes place la municipalité dans un déficit de 50 unités pour bien répondre aux besoins dans le village. Pour y faire face, un projet de 12 unités est en préparation avec Les Habitations Manicouagan.

Ce projet est en discussion depuis plusieurs années déjà. Mais aujourd’hui, le terrain est prêt et les demandes de financement sont envoyées.

« En 2022, on a commencé à parler de ce projet-là. On avait fondé un OBNL à Chute-aux-Outardes, mais on a transféré ça en 2025 aux Habitations Manicouagan pour une question de ressources », indique le maire Christian Malouin.

Le terrain en question se situe au 4, rue de l’Aréna, au coin de la rue du Bassin. Il se trouve dans l’ancienne cour à bois de la quincaillerie Sylvain Beaulieu. « L’eau courante est là, les égouts aussi. Le terrain au complet pourrait accueillir 36 logements », fait-il savoir.

Le président des Habitations Manicouagan, Michel Savard, précise que le processus de demandes de financement peut être très long. Il est toutefois sûr de pouvoir attacher un financement pour ce projet. « Ce projet-là, il va se faire. Le terrain est aménagé. Moi je ne lâche pas le morceau », lance-t-il.

Un besoin de 50 logements

Dans une étude approfondie, réalisée dans le cadre du schéma d’aménagement, on y démontre que 50 unités de logements de tout type seraient nécessaires pour répondre à la demande à Chute-aux-Outardes. « Beaucoup de gens qui vivent seuls ne veulent plus s’occuper d’une maison, mais veulent rester dans notre village, parce que tout est proche », mentionne le maire.

Avec la population vieillissante, le projet des Habitations Manicouagan vient donner une option aux personnes encore autonomes. La maquette démontre aussi que tout sera construit sur un étage, il n’y aura pas de palier ou d’escaliers. « Dans le premier comité, on avait une liste de personnes qui étaient intéressées, qu’on a transmise aux Habitations Manicouagan. Mais on n’est pas rendu là encore », indique Christian Malouin.

L’élu informe également qu’un deuxième projet est en cours, cette fois-ci avec un promoteur privé. Il ne peut donner plus de détails pour l’instant, mais indique que les démarches avancent.