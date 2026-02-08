Le chef Shetush appelle à l’union pour récupérer la rivière Moisie des mains des Américains

Le chef de Uashat mak Mani-utenam a appelé à défendre les droits sur la rivière Moisie pacifiquement et « ensemble », en marge du souper de l’APRM, samedi soir.

Le chef Jonathan Shetush a rappelé que ITUM est en démarche juridique pour réclamer ses droits sur la rivière Moisie.

« Il y a des Américains chez nous », a-t-il lancé devant les convives du souper-bénéfice annuel de l’Association de protection de la rivière Moisie (APRM).

En juin dernier, le chef a dit laisser un an à Québec pour une restitution du secteur du Camp de pêche de la rivière Moisie aux Innus, faute de quoi, la communauté avait l’intention d’occuper le territoire avec un campement cet été.

Le Club Adams, maintenant le Camp de pêche de la rivière Moisie, est détenu par des propriétaires privés américains. Chaque année, il y a des tensions entre les Innus et les pêcheurs.

Le chef a assuré que les revendications demeureront pacifiques.

« Nous autres, on a toujours été des gens pacifiques. Jamais vous n’allez nous voir partir en guerre dans la rivière », a-t-il affirmé. « Ramer, aller planter un drapeau, s’exprimer dans les médias, à la cour, sur les réseaux sociaux, sur le terrain. C’est important pour nous autres. »

Les Innus réclament cette partie de la rivière Moisie au gouvernement du Québec.

« C’est vraiment important pour moi, en tant que chef, de défendre cette rivière-là, parce que ma grand-mère, quand elle me contait que c’est à partir de là qu’on est parti aller rejoindre nos terres (…) c’est insensé que je demande l’autorisation d’aller sur ma rivière. Ça, c’est sûr, je ne vais jamais demander l’autorisation. »

Le chef a appelé à un vivre ensemble sur la Moisie.

« Le jour où on va gagner notre bataille, c’est tous ensemble qu’on va en profiter. C’est tous ensemble qu’on va profiter de cette rivière », a-t-il martelé. « On est fiers d’être dans la région, ensemble, avec les gens de Sept-Îles, les gens de Port-Cartier, les gens qui sont autour de chez nous. On fait une belle famille, c’est ça que je veux vous dire. »