Le Repère des arts de Sacré-Cœur met ses locaux à disposition

Le Repère des arts a décidé de mettre sa grande salle multifonctionnelle à la disposition de la population voulant s’impliquer dans la vie culturelle, et ce, de manière gratuite.

L’ancienne École des arts de la scène de Sacré-Cœur a pris le nom de Repère des arts au printemps 2024 tout en mettant sur pied des programmations saisonnières ambitieuses avec des disciplines diverses comme le slam, la danse et le cirque, entre autres.

Les deux dernières années n’ont pas obtenu le succès attendu par l’organisation, après ces saisons peu concluantes en termes de participation et de rentabilité.

La planification stratégique de l’organisme mettait les ateliers participatifs dans le calendrier, mais ceux-ci ont dû faire face à l’annulation.

« C’était quelque chose qui était ressorti, mais malheureusement, ça a été un échec pour les derniers mois », commente la présidente du conseil d’administration, Claire Rommelaere.

Rénovations

Pour se virer rapidement de bord, le conseil d’administration a jugé pertinent de revoir son modèle d’activité. Il a plutôt misé sur le rez-de-chaussée de son bâtiment de la rue Mayrand à Sacré-Cœur.

« Il y avait deux petites salles et l’espace était configuré en sorte qu’on devait louer des salles ailleurs pour nos activités », commente Mme Rommelaere.

Après une séance bénévole de coups de massue, deux murs sont tombés et un espace plus spacieux a été réaménagé après quelques rénovations.

La salle est dotée de tables et de rangements, d’un écran de cinéma, d’instruments de musique et de matériel de peinture et de bricolage pour ne nommer que ces éléments.

« On trouvait ça dommage d’avoir tout ce matériel-là, et que ça ne serve pas », précise la présidente.

Gratuit

Le Repère des arts annonce que sa salle est prête dès maintenant. Les artistes et les professeurs de tous horizons peuvent y aller, mais aussi les organismes et les curieux qui s’intéressent à la vie culturelle et artistique.

« On va mettre en place un fonctionnement pour que les gens puissent y accéder de manière autonome », souligne cette dernière.

C’est dans une logique de faire sortir les gens intéressés à des cours ou des ateliers artistiques que s’est soldée cette idée.

« Avec nos anciens ateliers, ça nous demandait énormément de travail pour trouver les professeurs et essayer de monter une programmation. On s’est dit qu’on allait se mettre à disposition de ce qui existait déjà », commente Mme Rommelaere.

« Il y a des choses qui se font dans notre secteur qui sont organisées entre un petit nombre de participants. Donc notre objectif, c’était d’avoir un lieu ouvert et facilement accessible pour la population », ajoute-t-elle.

La seule condition pour les gens qui veulent utiliser la salle est qu’ils adhèrent au Repère des arts.

« On fait de la communication et on donne le lieu gratuitement. L’idée, c’est de reprendre contact avec tous les acteurs du milieu artistique du coin, et si on peut les soutenir d’une façon ou d’une autre, on se dit qu’on va recréer des liens et des échanges », estime Claire Rommelaere.