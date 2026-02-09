Pas de surprise sur le compte de taxes à Sacré-Cœur

Malgré une légère hausse dans le budget total de la Municipalité de Sacré-Cœur, les taxes sur les services et la taxe foncière demeureront inchangées.

Les élus ont adopté un budget de 4 697 445 $ pour 2026, une hausse de 57 420 $ par rapport à l’année dernière.

Les dépenses sont largement les mêmes qu’en 2025, avec une légère hausse en transport qui passe de 984 818 $ à 1 034 037 $. Pour ses recettes, l’instance municipale peut compter sur des transferts de 787 723 $, comparativement à 671 712 $ en 2025.

La taxe foncière générale demeure à 1,38 $ du 100 $ d’évaluation. Les frais pour les égouts sont stables à 180 $ par unité de logement. L’aqueduc coûte toujours 225 $ et le tarif des matières résiduelles reste à 375 $ pour le résidentiel.

Immobilisations

La Municipalité prévoit un peu plus de 6 M$ d’investissements dans son programme triennal d’immobilisation.

Ce sont les transports qui occuperont le plus de place sur trois ans, avec des travaux de réhabilitation du chemin de L’Anse-de-Roche et sur le chemin du Moulin respectivement chiffrés à 1 043 500 $ et 600 000 $.

Les travaux sur la rue Laprise nécessiteront 461 500 $ en 2026, et ceux prévus sur le rang Saint-Joseph demanderont 250 000 $ en 2027.

Le centre récréatif sera également l’hôte du plusieurs projets d’amélioration jusqu’en 2028. L’aménagement de son restaurant mobilisera 50 000 $ en 2026, la réfection du bloc sanitaire de la piscine municipale 50 000 $ en 2027 et, finalement, l’aménagement du terrain de balle 100 000 $ en 2028.

Le terrain de soccer quant à lui bénéficiera de 400 000 $ en 2027 pour son bloc sanitaire, ses estrades et ses clôtures.