Boisaco lance un appel à projets

Le Groupe Boisaco lance un nouvel appel à projets qui vise à encourager les initiatives liées à la forêt et à son aménagement avec le développement de projets soumis par les jeunes.

Pour son 40e anniversaire, Boisaco avait créé un fonds intitulé Les racines de l’avenir avec une plantation d’arbres que des donateurs pouvaient acheter.

« On avait un comité de travail pour les activités qu’on pouvait organiser, et c’est une idée qui a germé de faire une plantation et de récolter des dons avec les arbres plantés », explique Julie Labille, responsable des communications pour le Groupe Boisaco.

La coopérative forestière invite donc les jeunes à soumettre leur projet avec un maximum de 1 000 $.

« On veut que le fonds puisse vivre sur plusieurs années, donc on met des projets qui ont des tailles réalistes », souligne-t-elle.

Mme Labille indique qu’en contrepartie, il n’y a pas un nombre maximal de projets qui peuvent être soumis.

« On va essayer d’en avoir le plus possible. Le plus on a de projets et d’idées, le mieux c’est », estime-t-elle.

Tous les jeunes

La date limite pour soumettre est le 31 mars, et l’éligibilité va jusqu’aux jeunes d’âge secondaire.

« C’est assez ouvert. Tant que ce soit des projets jeunesse liés à la forêt, c’est éligible », explique la responsable.

Elle précise que l’appel à projets concerne l’ouest de la Haute-Côte-Nord, soit de Sacré-Cœur aux Escoumins.

De plus, les organismes liés à la jeunesse peuvent participer, comme les maisons des jeunes.

« C’est un public qu’on a envie d’aller chercher, et ce n’est pas juste lié au cadre scolaire », dit Mme Labille.

Forêt et développement durable

Les deux thèmes centraux des projets doivent tourner autour de la forêt et de son aménagement, et aussi le développement durable.

« Ça peut être créatif ou environnemental, c’est ouvert. On s’est pas doté de critères très contraignants », révèle la porte-parole.

Elle donne l’exemple de nichoirs à oiseaux, d’une activité de valorisation d’une plante, d’une activité artistique en lien avec le bois, ou encore la construction d’un potager. Toutes des idées qui pourraient être soumises dans le cadre de l’exercice.

« Ça peut être vraiment très varié. Il faut aussi qu’il soit réalisé dans l’année, soit avant le 31 décembre 2026 », mentionne la responsable.

Pérenniser le fonds

Boisaco ne cache pas sa volonté de pérenniser le fonds afin qu’il continue à servir la communauté dans le temps.

« On ne va pas nécessairement recréer un fonds, mais il reste de la place sur la plantation », dévoile la responsable.

Le Groupe Boisaco tentera de trouver des moyens d’alimenter le fonds « le plus possible ».

« On aimerait faire d’autres activités, notamment au mois de mai étant donné que c’est le Mois de l’arbre et des forêts. Ce sont des choses qu’on est en train de travailler », termine Mme Labille.