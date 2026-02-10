Budget 2026 : légère hausse du coût des services aux Escoumins

Les contribuables des Escoumins auront à payer un montant additionnel pour les services sur leur compte de taxes cette année. Cependant, le taux de taxation diminue de 1,33 $ du 100 $ d’évaluation à 1,30 $.

La Municipalité des Escoumins a procédé à certains ajustements au niveau de ses services en 2026 afin de « refléter les coûts réels d’exploitation.

Le service d’aqueduc passe de 230 $ à 245 $ pour le résidentiel, et l’assainissement des eaux usées augmente de 288 $ à 308 $. Le service de gestion des matières résiduelles quant à lui est revu à la hausse à 295 $, soit 5 $ de plus que l’an dernier.

Le budget total s’élève à 2,7 M$, comparativement à 2,2 M$ en 2025.

C’est dans l’enlèvement des ordures et matières recyclables que l’on trouve l’augmentation la plus importante dans les revenus de l’instance municipale. Elle passe de 497 096 $ en 2025 à 581 291 $ pour l’exercice actuel.

Dans les dépenses, l’administration générale est en croissance de 852 572 $ à 959 739 $, l’hygiène du milieu de 1 M$ à 1,2 M$, et les loisirs et culture de 696 309 $ à 803 916 $.

Immobilisations

Le programme triennal d’immobilisation nécessitera des investissements de 23,9 M$ jusqu’en 2028, dont 14,8 M$ en 2027.

La mise aux normes de l’eau potable s’enclenchera en 2026 avec les plans et devis d’ingénierie (875 000 $ sur deux ans) et la construction de la nouvelle prise d’eau (13,5 M$ également sur deux ans).

La Municipalité des Escoumins aura également d’autres projets d’envergure concernant le transport, les loisirs et culture ainsi que l’aménagement, urbanisme et développement.

Le prolongement de la rue Sirois nécessitera des plans et devis (30 000 $ en 2026) ainsi que des travaux en 2027 se chiffrant à 1 M$.

La deuxième phase de la rénovation du Centre sportif Charles-Édouard-Boucher mobilisera 175 000 $ cette année.

Finalement, 20 000 $ seront investis dans le parc des ornithologues en 2026, et 120 000 $ dans la bonification du Sentier du moulin.