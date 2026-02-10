Une nouvelle vitrine pour les loisirs en Haute-Côte-Nord

La Table intermunicipale de développement culturel de La Haute-Côte-Nord, qui regroupe tous les agents de développement de la région, a décidé de mettre en ligne toutes les activités en lien avec les loisirs du territoire.

La page se trouve sur la plateforme Facebook et porte le nom de Loisir HCN.

Les citoyens de la région pourront donc avoir une vitrine sur toutes les activités avec la création de cette page.

« Ça couvre les loisirs, les sports, la culture. C’est vraiment très varié », explique Jean-Michel Catta, agent de développement à la municipalité de Colombier.

Sa création vient à un moment où la plupart des municipalités ont créé leur propre page Facebook dédiée aux loisirs.

« Le groupe a commencé à réfléchir en se disant que ce serait utile d’avoir une page où toutes les municipalités puissent y afficher leurs activités », raconte M. Catta.

Représentativité

Jean-Michel Catta parle d’un moyen simple et peu coûteux de rejoindre les citoyens. « C’est sûr qu’on en est au début », explique-t-il.

« Il s’agit pour les agents de développement de commencer à peupler cette page à mesure que les activités vont se présenter », ajoute l’agent de développement.

Ce dernier fait savoir que ce moyen peut potentiellement rejoindre un maximum de gens en plus des bulletins municipaux ou les réseaux sociaux individuels de chacune des instances municipales.

« Il y a des gens qui sont super branchés et d’autres qui le sont moins, mais ce n’est pas nécessairement une question d’âge », précise M. Catta.

« Le plus on a de canaux de communications, le mieux c’est », termine-t-il.