Coupes forestières qui n’auraient pas dû être autorisées : Pessamit est « choqué, mais pas surpris »

Par Karianne Nepton-Philippe 4:34 PM - 11 février 2026
Pessamit dénonce une décision du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, qui a autorisé Domtar a commencé une coupe forestière sur leur Nitassinan.  Photo iStock

Des coupes forestières ont été entreprises par Domtar dans un secteur du territoire ancestral de Pessamit; coupes qui n’auraient jamais dû voir le jour à ce moment. Pessamit se dit « choqué, mais pas surpris » que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) ait autorisé ces coupes.

Ce sont les mots utilisés par André Côté, directeur du secteur Territoire et ressources du Conseil des Innus des Pessamit. 

« Nous ne sommes pas écoutés. On ne prend pas en considération nos préoccupations », lance-t-il. 

Selon des informations divulguées dans un article de La Presse, paru le 10 février, le MRNF avait tout d’abord refusé à Domtar le droit d’aller de l’avant avec des coupes forestières dans le secteur Commodor 2, sur le Nitassinan de Pessamit. 

L’article indiquait toutefois qu’un appel de 19 minutes « entre deux dirigeants de Domtar et la directrice générale de la gestion des forêts du Nord-Est, Audrey Murray » a permis d’infirmer cette décision. 

Un territoire important

En plus du manque d’écoute, André Côté se désole du territoire qui a été touché. « C’est un territoire très important au niveau écologique. On parle d’une vieille forêt et de l’habitat du caribou. On est dans les derniers retranchements du caribou », souligne-t-il. 

« Pourquoi sommes-nous obligés d’aller couper là pour les intérêts économiques alors que ce sont les derniers refuges du caribou », questionne-t-il. 

M. Côté le voit tout simplement comme un « échec » de l’ensemble de l’aménagement forestier au Québec. 

Les consultations d’abord

Normalement, des consultations auraient dû se tenir avec la Communauté innue de Pessamit. 

« Dans ce cas-ci, en plus qu’ils passent au-dessus de nous, ils ont le devoir de mener la consultation. Les Premières Nations doivent être consultées », déclare André Côté. 

M. Côté soutient que Pessamit n’est en aucun cas contre certaines coupes, mais demande une meilleure gestion ainsi qu’une meilleure compréhension de l’aménagement forestier. 

Québec solidaire dénonce 

Québec solidaire dénonce « l’ingérence politique de Domtar ». 

La responsable solidaire en matière de Ressources naturelles, Alejandra Zaga Mendez, a d’ailleurs réagi à la motion, bloquée par la CAQ, dénonçant le contournement de règles ayant bénéficié à Domtar.

« Il y a quelque chose de complètement absurde dans la gestion de ce dossier par la CAQ. On vient tout juste d’apprendre que le ministre a fait la seule chose qui s’impose en suspendant l’autorisation accordée à Domtar, mais la minute suivante, la CAQ refuse d’adopter notre motion qui dénonce l’ingérence politique qui a mené à cette situation inacceptable », lance-t-elle. 

« Le ministre des Ressources naturelles, Jean-François Simard, doit prendre ses responsabilités et nous expliquer pourquoi une multinationale étrangère a pu contourner les règles avec un simple appel téléphonique », poursuit-elle. 

