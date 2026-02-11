Forestville modernise le système de réfrigération de l’aréna

Les élus de Forestville ont décidé d’aller de l’avant avec la mise à niveau du contrôle du système de réfrigération de l’aréna pour un coût de 79 178 $.

Le système actuel, en place depuis 2001, est jugé désuet. Deux soumissions ont été analysées. Le conseil a retenu celle de l’entreprise Cimco, au montant de 79 178 $ plus taxes, incluant la fourniture, l’installation ainsi que la présence d’un frigoriste pour l’ensemble des tests et de la mise en service, évalués entre sept et neuf jours.

Bien qu’une autre soumission était moins élevée, elle excluait la supervision spécialisée lors des essais. « L’inclusion complète des phases de test représente un avantage opérationnel et financier », a expliqué la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, lors de la séance municipale du 10 février.

Les travaux seront réalisés à la fin des activités à l’aréna afin de ne pas perturber la programmation. En période de questions, il a été précisé qu’il ne s’agit pas d’un bris actuel, mais d’un remplacement préventif visant à éviter d’éventuels problèmes.

Le contrat sera financé à même le surplus accumulé de la Ville.

Appuis et nouveaux services

Le conseil a adopté une résolution d’appui à la modernisation de l’hôpital régional de Sept-Îles, qualifiant l’infrastructure d’« essentielle pour une large portion de la population ». La résolution sera transmise aux autorités provinciales.

La Ville de Forestville a aussi fait la promotion du service 211, désormais accessible dans la région. Ce service gratuit et confidentiel permet d’obtenir de l’information sur les ressources communautaires (aide alimentaire, logement, services aux aînés, etc.).

Urbanisme

En matière d’urbanisme, trois permis ont été délivrés en janvier pour une valeur totale de 174 400 $. Le bilan 2025 fait état de 161 permis émis, représentant des investissements de plus de 10,6 M$.

Une dérogation mineure a été accordée à la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord pour l’aménagement d’une rampe d’accès excédant l’empiétement normalement permis. Le comité consultatif d’urbanisme a recommandé l’approbation, jugeant l’impact négligeable et l’amélioration bénéfique en matière d’accessibilité.