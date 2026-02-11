Forestville modernise le système de réfrigération de l’aréna

Par Johannie Gaudreault 1:30 PM - 11 février 2026
Temps de lecture :

Le contrôle du système de réfrigération de la glace doit être remplacé à l'aréna de Forestville. Photo archives

Les élus de Forestville ont décidé d’aller de l’avant avec la mise à niveau du contrôle du système de réfrigération de l’aréna pour un coût de 79 178 $.

Le système actuel, en place depuis 2001, est jugé désuet. Deux soumissions ont été analysées. Le conseil a retenu celle de l’entreprise Cimco, au montant de 79 178 $ plus taxes, incluant la fourniture, l’installation ainsi que la présence d’un frigoriste pour l’ensemble des tests et de la mise en service, évalués entre sept et neuf jours.

Bien qu’une autre soumission était moins élevée, elle excluait la supervision spécialisée lors des essais. « L’inclusion complète des phases de test représente un avantage opérationnel et financier », a expliqué la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, lors de la séance municipale du 10 février.

Les travaux seront réalisés à la fin des activités à l’aréna afin de ne pas perturber la programmation. En période de questions, il a été précisé qu’il ne s’agit pas d’un bris actuel, mais d’un remplacement préventif visant à éviter d’éventuels problèmes.

Le contrat sera financé à même le surplus accumulé de la Ville.

Appuis et nouveaux services

Le conseil a adopté une résolution d’appui à la modernisation de l’hôpital régional de Sept-Îles, qualifiant l’infrastructure d’« essentielle pour une large portion de la population ». La résolution sera transmise aux autorités provinciales.

La Ville de Forestville a aussi fait la promotion du service 211, désormais accessible dans la région. Ce service gratuit et confidentiel permet d’obtenir de l’information sur les ressources communautaires (aide alimentaire, logement, services aux aînés, etc.).

Urbanisme

En matière d’urbanisme, trois permis ont été délivrés en janvier pour une valeur totale de 174 400 $. Le bilan 2025 fait état de 161 permis émis, représentant des investissements de plus de 10,6 M$.

Une dérogation mineure a été accordée à la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord pour l’aménagement d’une rampe d’accès excédant l’empiétement normalement permis. Le comité consultatif d’urbanisme a recommandé l’approbation, jugeant l’impact négligeable et l’amélioration bénéfique en matière d’accessibilité.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

PEQ : Roberge annonce que son ministère va évaluer « différents scénarios »

Un jeune hockeyeur originaire de Uashat victime d’un geste gratuit qui fait le tour du Web

Parc solaire : les deux municipalités en faveur du projet

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Candidates pour combler sa liste de rappel

Autour d’elles
Sept-îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

PEQ : Roberge annonce que son ministère va évaluer « différents scénarios »

Consulter la nouvelle

Un jeune hockeyeur originaire de Uashat victime d’un geste gratuit qui fait le tour du Web

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 février 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord