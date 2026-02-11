Parc solaire : les deux municipalités en faveur du projet

Les Municipalités des Escoumins et des Bergeronnes ont officiellement donné leur appui au projet de parc d’énergie solaire qu’Innergex souhaite développer entre leur territoire.

Présent lors des portes ouvertes tenues le 10 février, le maire des Escoumins André Desrosiers s’est montré prudemment optimiste face à cette initiative qu’il qualifie encore d’« embryonnaire », mais porteuse pour la région.

« C’est encore embryonnaire, c’est sûr que ça va être déposé au mois de mars, mais si le projet voit le jour, ça peut avoir des retombées économiques. C’est quelque chose de positif pour Les Escoumins, pour Les Bergeronnes, mais aussi pour toute la région », affirme M. Desrosiers.

Bien que les paramètres précis du projet ne soient pas encore connus, le maire souligne que la perspective de nouvelles sources de revenus demeure un élément central pour les municipalités de la Haute-Côte-Nord.

« On ne peut pas toujours aller voir nos citoyens pour augmenter le compte de taxes ou les services qu’on se donne. Si on est capable d’avoir quelque chose comme l’énergie solaire qui nous procure des revenus de plus, c’est un plus pour toute notre population », explique-t-il.

M. Desrosiers rappelle que toutes les municipalités de la MRC de La Haute-Côte-Nord ont délégué leurs compétences en matière énergétique à la MRC, qui assurera un suivi officiel du dossier. « C’est un dossier qui va être suivi par la MRC aussi, mais nous, on le suit également parce qu’on est directement touché, autant que la municipalité des Bergeronnes », précise-t-il.

À ce stade, l’ampleur des retombées économiques potentielles demeure inconnue. « On ne sait pas encore l’ampleur des retombées qu’on va pouvoir avoir parce que c’est embryonnaire. Mais ça demeure intéressant pour l’avenir », ajoute l’élu.

Une ouverture aux projets énergétiques

La tenue de portes ouvertes par Innergex est perçue positivement par l’administration municipale. « C’est correct qu’ils viennent présenter leur projet à la population », soutient André Desrosiers.

Il souligne par ailleurs que le solaire n’est pas le seul créneau énergétique susceptible de se développer sur le territoire. « On parle du solaire, mais aussi des projets éoliens qui peuvent voir le jour dans notre milieu. C’est souhaitable », dit-il.

Selon lui, plusieurs MRC ailleurs au Québec sont partenaires de projets énergétiques et en retirent des revenus significatifs. « Si on peut avoir ce type de projet là, que ce soit l’éolien ou le solaire, ça va être un plus. Ça va nous permettre de dégager une marge de manœuvre pour réaliser d’autres projets », croit-il.

Le maire assure que la municipalité demeure ouverte à d’autres initiatives similaires. « On est ouverts à ce qu’il y ait d’autres projets qui nous soient présentés. On va essayer d’être facilitants en bout de ligne », conclut-il, tout en rappelant que plusieurs étapes restent à franchir avant une éventuelle concrétisation.