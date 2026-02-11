Un montant record amassé pour le Centre de prévention du suicide Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 2:00 PM - 11 février 2026
Temps de lecture :

Monise Levesque, animatrice de la soirée, Suzie Bussières, adjointe administrative, Maude Cloutier, directrice du CPS, Frédérique Tremblay, organisatrice, Rachelle Caron, présidente du CPS, Carl Beaulieu, organisateur, Marc-Antoine Tremblay, président d'honneur de la soirée et Anick Derosby, présidente d'honneur pour 2027, tiennent le chèque remis au Centre de prévention du suicide Côte-Nord. Photo Kassandra Blais

Le souper-bénéfice au profit du Centre de prévention du suicide Côte-Nord a permis d’amasser une somme record de 113 650 $, le 6 février, à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau. Un montant inédit pour l’événement, qui en était à sa septième édition.

À titre de président d’honneur, Marc-Antoine Tremblay, directeur de comptes commerciaux chez Desjardins à Baie-Comeau, s’est investi activement dans la campagne de financement au cours des derniers mois. Âgé de 28 ans, il a accepté ce rôle pour une raison profondément personnelle.

« Mon père s’est enlevé la vie en 2021. Depuis ce temps-là, la cause me touche énormément. Quand on m’a approché, j’ai dit oui sans trop savoir dans quoi je m’embarquais, mais aujourd’hui, je suis vraiment content de l’avoir fait », confie-t-il.

Dans son discours, M. Tremblay a abordé avec courage le décès de son père. « J’ai expliqué à quel point c’est important d’en parler et comment le Centre de prévention du suicide pouvait aider autant les personnes en détresse que les familles et les personnes endeuillées », raconte-t-il.

L’an dernier, le souper avait permis d’amasser 95 000 $. Le total de cette année dépasse donc largement ce résultat. 

Les 250 billets disponibles, vendus au coût de 150 $, ont trouvé preneur. Le souper 5 services a été concocté par le chef du restaurant Chez Mathilde de Tadoussac, Jean-Sébastien Sicard, qui est présent chaque année pour la cause.

En plus des revenus liés à la soirée, plusieurs activités ont été organisées au fil de l’année pour bonifier la collecte de fonds. Parmi elles, un tournoi de volleyball de plage a permis d’amasser 12 500 $. Des dons d’entreprises de Baie-Comeau totalisant 24 800 $ ont également été recueillis. Un crédit voyage de 2 000 $ offert par Voyage de l’Est a généré près de 7 000 $ lors d’un tirage. 

La soirée elle-même comprenait un encan, un tirage de neuf paniers-cadeaux d’une valeur d’environ 800 $ chacun, un tirage moitié-moitié et la vente de billets pour un voyage. Une œuvre de l’artiste Camille Gravel s’est vendue 6 000 $. À elle seule, la portion des activités tenues durant le souper a permis de récolter environ 20 000 $.

« Les semaines avant le souper ont été intenses. J’ai organisé des événements, cherché des commandites, des cadeaux, coordonné plusieurs aspects. Honnêtement, je n’avais jamais vécu un stress comme ça, mais à la fin de la soirée, j’étais vraiment fier. Tout le stress a valu la peine », relate fièrement le président d’honneur.

Soutenir le centre de crise

Depuis la création du souper-bénéfice, les sommes recueillies sont dédiées au centre de crise du Centre de prévention du suicide Côte-Nord. Avec l’édition 2025-2026, plus de 358 000 $ ont été amassés au fil des ans, notamment pour l’achat de la maison qui abrite l’organisme et l’aménagement d’un centre de crise au sous-sol.

Les fonds récoltés cette année serviront à soutenir les opérations de ce centre, dont les besoins demeurent importants. « Les besoins sont vraiment grands. L’argent sert à maintenir les services offerts au centre de crise. Ils en ont besoin pour continuer d’offrir le soutien à la population », explique M. Tremblay.

Une organisation bien rodée

L’événement est organisé depuis sept ans par Carl Beaulieu et Frédérique Tremblay, qui pilotent la logistique du souper-bénéfice. Selon le président d’honneur, l’édition 2025 s’est déroulée rondement avec l’animation de Monise Lévesque. 

« On a eu beaucoup de commentaires positifs. D’année en année, on s’améliore, et cette année, c’était vraiment sur la coche », mentionne-t-il.

Pour la prochaine édition, Marc-Antoine Tremblay passera le flambeau de la présidence d’honneur à Annick Derosby.

De son côté, l’équipe du Centre de prévention du suicide Côte-Nord a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers tous les participants, commanditaires et organisateurs qui ont contribué à cette réussite.

Marc-Antoine Tremblay était le président d’honneur de cette édition. Photo Kassandra Blais

